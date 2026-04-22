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Anker presenta un chip propio para llevar la IA local a sus productos de audio

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Anker ha anunciado su propio chip con inteligencia artificial (IA), con el que pretende llevar el procesamiento local de los grandes modelos de lenguaje a los dispositivos de audio, empezando con los próximos auriculares inalámbricos Soundcore.

Thus es la incursión de Anker en el mundo de los semiconductores. Se basa en la computación en memoria (CIM) y de redes neuronales para reducir el consumo energético que realiza la inteligencia artificial.

Así, en lugar de separar el modelo de inteligencia artificial y el cálculo (el procesamiento de las instrucciones y los datos), Thus integra en un mismo lugar la CPU y la memoria, como explican en The Verge.

Este procesador destaca por su diseño más pequeño en comparación con otros procesadores similares del mercado, lo que permite que pueda integrarse en dispositivos de consumo de menor tamaño.

Thus debutará en los nuevos auriculares inalámbricos que Anker presentará el próximo 21 de mayo. En ellos, impulsará una tecnología de cancelación de ruido ambiental más potente, y permitirá incorporar funciones como 'Sonido nítido' y 'Control por voz'.

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