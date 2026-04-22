Una formación naval china regresa al país tras maniobras en el Pacífico Occidental

Pekín, 22 abr (EFE).- El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) informó este miércoles de que una agrupación naval completó recientemente maniobras en el Pacífico Occidental y regresó a China tras transitar por el canal marítimo situado entre las islas japonesas de Yonaguni e Iriomote.

Según indicó el portavoz Xu Chenghua en un comunicado publicado en la red social china WeChat, la denominada "formación 133" finalizó las actividades de adiestramiento en aguas de alta mar y efectuó el retorno a través de esa vía, una de las más próximas al extremo suroccidental de Japón y cercana a Taiwán.

Xu señaló que los ejercicios "han permitido verificar de forma efectiva las capacidades operativas" de las fuerzas participantes.

El anuncio llega tres días después de que el mismo mando informase del despliegue de la formación 133 para realizar ejercicios en esa región con el objetivo de probar sus capacidades operativas en mar abierto, en lo que definió entonces como un "entrenamiento de rutina" previsto en el plan anual de las fuerzas armadas.

Según informó entonces el diario nacionalista Global Times, las embarcaciones estaban lideradas por el destructor Baotou, de la clase 052D, y tenían previsto transitar por el canal de Yokoate, una vía marítima más próxima al territorio continental japonés que el estrecho de Miyako, por el que han pasado buques chinos en ejercicios anteriores.

El despliegue fue seguido de cerca por Taiwán, cuyo ministro de Defensa, Wellington Koo, aseguró el lunes que las Fuerzas Armadas mantendrían un "seguimiento exhaustivo" de las actividades del Ejército chino durante la misión.

Ese mismo día, la cartera isleña notificó la presencia de once buques de la Armada china en los alrededores de la isla, la cifra diaria más alta del mes hasta ese momento, y también informó del tránsito del portaaviones Liaoning por el estrecho de Taiwán, aunque por el momento no estaba claro si formaba parte de esa misma formación naval.

El despliegue de esta formación se anunció poco después de que el Gobierno chino protestara por el tránsito del destructor JS Ikazuchi de las Fuerzas de Autodefensa de Japón por el estrecho de Taiwán.

Las fricciones entre China y Japón se recrudecieron a finales del año pasado, cuando la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sugirió que las fuerzas japonesas podrían intervenir en caso de un conflicto en Taiwán. EFE