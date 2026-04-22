Guayaquil City se acerca al líder tras derrotar a Libertad con gol del uruguayo González

Guayaquil (Ecuador), 21 abr (EFE).- Guayaquil City venció este martes por 0-1 en su visita al Libertad de Loja, con un gol de penalti del uruguayo Pablo González, y recortó distancias con el líder Universidad Católica en el arranque de la décima fecha de la liga ecuatoriana.

González marcó al minuto 83 y permitió al City alcanzar los 15 puntos, los mismos que Aucas y Barcelona, que este miércoles se enfrentarán a Liga Deportiva Universitaria de Quito y Mushuc Runa, respectivamente.

Los tres equipos quedaron a cuatro unidades de Universidad Católica y de Independiente del Valle, segundo en la tabla por diferencia de goles.

El conjunto de Guayaquil sumó su tercera victoria consecutiva, con destacadas actuaciones del argentino Damián Díaz, del propio González y de Junior Ayoví.

El resultado dejó a Libertad en el duodécimo puesto, con 10 puntos.

En otro partido, Emelec volvió al triunfo al imponerse por 0-1 en su visita a Técnico Universitario, gracias a un penalti convertido por José Francisco Cevallos en el tiempo de reposición, tras una falta sobre el juvenil Luis Fragozo.

La victoria dio respiro al cuadro de Guayaquil y, en particular, a su técnico, el uruguayo Vicente Sánchez, cuestionado por la afición debido a los recientes malos resultados, especialmente como local.

La décima jornada continuará este miércoles con los partidos Leones del Norte-Manta, Delfín-Independiente del Valle, Deportivo Cuenca-Orense, Barcelona-Mushuc Runa y Liga de Quito-Aucas, y se cerrará el jueves con el encuentro entre Universidad Católica y Macará. EFE