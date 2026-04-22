Un helicóptero del Ejército de Turquía se estrella durante un entrenamiento cerca de Ankara

Un helicóptero de transporte de carga pesada perteneciente al Ejército de Turquía se ha estrellado este martes, por causas aún desconocidas y sin dejar víctimas mortales, en la región de Temelli, en Ankara, capital del país, en el transcurso de un entrenamiento.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa de Turquía en un comunicado en el cual, según ha precisado, la aeronave se ha estrellado "por causas desconocidas" durante un vuelo de entrenamiento en el que no han tenido que lamentarse víctimas mortales entre el personal de la fuerza castrense.

Por su parte, el gobernador del distrito de Sincan, Levent Kiliç, ha precisado en declaraciones a los medios recogidas por la agencia de noticias estatal Anadolu que los cinco miembros de la tripulación a bordo del helicóptero siniestrado han resultado heridos, siendo posteriormente trasladados a un centro hospitalario.

Respecto del accidente, también se ha pronunciado el vicepresidente de Turquía, Cevdet Yilmaz, quien en un mensaje publicado en sus redes sociales ha avanzado que las causas del accidente serán investigadas "en todas sus facetas y con el máximo rigor".

"Nuestros pensamientos y deseos de una rápida recuperación para las Fuerzas Armadas y el personal que ha sobrevivido al accidente", ha expresado el jerarca turco en el referido mensaje.

Palabras similares ha tenido el portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, quien ha señalado que "no se ha registrado ninguna situación negativa respecto al estado de salud" de su personal, al tiempo que ha instado a "no dar crédito a informaciones no verificadas o que contengan desinformación que pueda circular entre la opinión pública".