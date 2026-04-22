El Medellín despide al técnico Alejandro Restrepo tras cerca de dos años de proceso

Medellín, 21 abr (EFE).- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) colombiano confirmó este martes la salida del entrenador del equipo, Alejandro Restrepo, con lo que se cierra un proceso de casi dos años.

“Ha concluido el vínculo contractual entre el club y el director técnico Alejandro Restrepo, junto con su cuerpo técnico integrado por Giuliano Tiberti, Walter Rivera, Andrés Felipe Correa y Jhan Cárdenas”, indicó el club en un comunicado difundido la víspera de que juegue el partido atrasado de la décima fecha del torneo Apertura ante el Boyacá Chicó.

Restrepo dirigió 110 partidos con el DIM desde su llegada en agosto de 2024, cuando reemplazó al uruguayo Alfredo Arias, y durante su estancia al frente del club alcanzó un rendimiento del 53,6 %, con 47 victorias, 36 empates y 27 derrotas.

En 2025 condujo al equipo a disputar la finales de la liga del primer semestre y de la copa, que disputan los equipos de primera y segunda división, en ambas ocasiones con derrotas ante su rival de patio, el Atlético Nacional.

El DIM también destacó durante la gestión de Restrepo por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2024 y un registro histórico de 92 puntos en la reclasificación de 2025, el mejor de la institución en una temporada, lo que le permitió al equipo asegurar su presencia en la Copa Libertadores de 2026 tras ubicarse en los primeros lugares de la tabla anual.

No obstante, la falta de títulos, las derrotas en instancias decisivas y el irregular arranque de 2026 terminaron debilitando su continuidad, pese a que el entrenador había sido respaldado con la extensión de su contrato hasta finales de 2027.

De manera interina, el Medellín será dirigido por Sebastián Botero, técnico de la categoría sub-20, acompañado por Francisco Nájera como asistente y Santiago Gómez como preparador físico. EFE