El Gobierno de Gibraltar puntualiza que el derribo de la Verja arrancará antes del 15 de julio

El Gobierno de Gibraltar ha tenido que salir a puntualizar las declaraciones que había hecho su ministro principal, Fabian Picardo, para aclarar que el derribo de la Verja comenzará antes del 15 de julio y no después de esa fecha, como había señalado este apuntando a la necesidad de que antes debían estar listos los nuevos controles en el aeropuerto y el puerto que llevarán a cabo las autoridades gibraltareñas junto con la Policía Nacional española.

Desde el Ejecutivo del Peñón han aclarado a la prensa que "el proceso de eliminación de todas las barreras físicas", lo que incluye esencialmente la Verja, "comenzará antes del 15 de julio, con el fin de garantizar que Gibraltar cumpla plenamente con las obligaciones establecidas en el Tratado" y permitiendo así que "todos los beneficios" del mismo "se hagan efectivos a partir de esa fecha".

Poco antes, en declaraciones tras el encuentro que ha mantenido en una de las sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores con su titular, José Manuel Albares, con el fin de abordar los preparativos para la aplicación del acuerdo cerrado el pasado mes de diciembre y que regirá las relaciones de Gibraltar con la UE tras el 'Brexit', Picardo había dicho que la supresión de la valla fronteriza no arrancaría antes de esa fecha.

"Es mucha verja, tampoco lo podemos hacer todo en un día", ha subrayado, para indicar que a partir del 15 de julio, la fecha que se han dado Londres y Bruselas para la aplicación provisional del acuerdo --aún pendiente de ratificación por ambas partes-- y para cuando deberían estar listos los controles Schengen en puerto y aeropuerto, sería cuando podría comenzar el proceso de derribo de la Verja.

"Yo no me lo voy a creer y no voy a parar de trabajar hasta que vea al primer ciudadano gibraltareño, al primer residente gibraltareño, al primer residente del Campo de Gibraltar, cruzar donde ha habido siempre una frontera sin tener que presentar ningún documento y poder pasar de un lado a otro sin tener que hacer ningún trámite", ha asegurado, precisando que el encuentro ha estado centrado en los pasos que hay que dar hasta esa fecha para que todo esté listo.

Picardo ha incidido en que el compromiso de todas las partes es cumplir con el plazo del 15 de julio y "que no se nos pase ningún plazo más", en referencia al inicial previsto el 10 de abril coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Sistema Europeo de Entradas (EES).

Respecto a esta cuestión, ha señalado que "no está habiendo ningún tipo de incidencia porque estamos trabajando todos en muy buena fe para que todos los residentes de Gibraltar y del Campo de Gibraltar no sufran una dificultad como resultado de la aplicación" del EES.

PRIMER ENCUENTRO BILATERAL CON ALBARES

La de este miércoles en el Palacio de Viana, donde tiene su residencia oficial Albares, es la primera reunión bilateral entre el jefe de la diplomacia española y el ministro principal gibraltareño --quienes han venido participando en la negociación del acuerdo en los últimos años--, pero tampoco hay precedentes con sus antecesores en el cargo.

Respecto a este hecho, Picardo ha defendido que "debe ser normal" el que se produzcan este tipo de encuentros. "Sería muy anormal que sigamos en el futuro como hemos estado en el pasado, con una frontera entre nosotros que nos divide en vez de intentar implementar también el espíritu del tratado", ha esgrimido.

Para ello, ha añadido, no solo vale con "plasmar artículos en un tratado sino que hay que hablarse, hay que normalizar hablarse". "Yo me alegro mucho de que hayamos tomado este primer paso y es un honor para mí de que haya ocurrido durante el periodo" como ministro principal. Dicho esto, ha confiado en que "en el futuro nadie venga a pensar que eso es un tema de titulares (sino) que sea lo más normal del mundo".

Por su parte, fuentes de Exteriores se han limitado a trasladar a la prensa que la reunión se enmarca en "la preparación de la entrada en vigor provisional e implementación" del acuerdo sobre Gibraltar y han confirmado el desplazamiento que hará Albares el jueves al Campo de Gibraltar para "reunirse con alcaldes y agentes sociales y visitar las obras en torno a la Verja".