El C.Europa condena la pena de muerte para palestinos aprobada por el parlamento israelí

París, 22 abr (EFE).- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) condenó este miércoles la ley aprobada por el parlamento israelí que extiende la aplicación de la pena de muerte y que "tiene claros efectos discriminatorios contra los palestinos", por lo que pidió su derogación.

Tras escuchar un informe de la parlamentaria neerlandesa Gala Veldhoen, la APCE consideró que ese texto, actualmente en estudio en el Tribunal Supremo israelí, supone "un claro retroceso en la tradición del país sobre el uso de la pena de muerte" que es "incompatible con los valores del Consejo de Europa".

Por ese motivo, se ha iniciado el proceso para estudiar una posible suspensión de Israel como miembro observador de ese organismo paneuropeo, indicó el Consejo de Europa en un comunicado.

En su resolución, la Asamblea reafirmó la postura del Consejo de Europa contra la pena capital en todas las circunstancias y en todos los lugares, y señaló que cualquier reintroducción de la pena de muerte por parte de un Estado miembro del Consejo de Europa sería incompatible con su pertenencia a dicha entidad.

Instó a los parlamentarios de Palestina y Jordania, que participan como "socios para la democracia" a abolir de sus legislaciones la pena de muerte, que llevan años sin aplicar.

También condenó a Bielorrusia, el único país de Europa donde todavía se aplica, y pidió a Estados Unidos y Japón, países observadores, a que introduzcan moratorias sobre las ejecuciones y conmuten las penas.

El Consejo de Europa y la Asamblea contribuirán al próximo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se celebrará en París en junio próximo, entre otras cosas, compartiendo su experiencia en el proceso progresivo para convertir a Europa en un continente libre de la pena de muerte, agregó el organismo paneuropeo. EFE