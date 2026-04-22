Ultraderecha entra en dos gobiernos regionales españoles con pactos polémicos

Madrid, 22 abr (EFE).- La ultraderecha de Vox formará parte de dos gobiernos regionales en España tras alcanzar con el conservador Partido Popular (PP) polémicos acuerdos que incluyen el concepto de "prioridad nacional" y con los que busca dar preferencia a los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas, prestaciones y servicios sociales públicos.

El acuerdo para formar gobierno en Extremadura (oeste) se alcanzó hace unos días y este miércoles fue investida presidenta regional, con el apoyo de Vox, la conservadora María Guardiola (PP).

También este miércoles el presidente del PP de Aragón (noreste), Jorge Azcón, y el líder de Vox en esa región, Alejandro Nolasco, anunciaron en una comparecencia conjunta que ambos partidos han llegado a un acuerdo para la investidura del primero como presidente de la comunidad.

En ambas comunidades el PP ganó las últimas elecciones regionales, pero sin la mayoría suficiente y ha tenido que aceptar postulados de Vox para poder formar gobiernos.

El pacto de gobierno de Extremadura incide en políticas contra la inmigración irregular, en particular de los menores no acompañados, y habla del acceso a la vivienda protegida y alquileres sociales "inspirado en el principio de prioridad nacional" y "adecuado a la legalidad vigente".

Tanto los beneficios específicos sobre vivienda como todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se asignarán de manera prioritaria a quienes mantengan "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", dice el acuerdo sin que se cite nacionalidad alguna.

La interpretación que hacen PP y Vox del concepto de "prioridad nacional" recogido en los acuerdos es bastante distinta.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó estos días que las ayudas y prestaciones públicas en Extremadura se basarán en el "arraigo" de los solicitantes, "con independencia" de la nacionalidad.

Por el contrario, Vox no tiene dudas en cualquier caso: los españoles van primero. El líder de la extrema derecha en Extremadura, Óscar Fernández Calle, aseguró este miércoles que no es racismo ni egoísmo ni es ilegal.

Mientras, Azcón consideró este miércoles que el debate sobre la "prioridad nacional" tiene que ver por una parte con la política y las distintas posiciones de los partidos, pero también con la legalidad: "La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad", insistió.

Pero Nolasco, líder de Vox en Aragón, defendió que "existen una serie de baremos que se aplican y que se pueden aplicar de forma más restrictiva" a la hora de conceder las ayudas sociales, y agregó que "todo esto está dentro de la legalidad".

También recordó que se fueron del anterior gobierno debido al acuerdo para la llegada de menores migrantes no acompañados a la región, algo que van a "rechazar totalmente".

Estos acuerdos en Extremadura y Aragón coinciden con la puesta en marcha por parte del Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, de un procedimiento para regularizar al menos a medio millón de extranjeros que residan en España desde antes del 1 de enero pasado y solicitantes de asilo que lo pidieron antes de esa fecha.

Los potenciales beneficiarios deben acreditar un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tener antecedentes penales, entre otros requisitos. EFE