Dos muertos y más de 30 heridos tras fuga química en planta de West Virginia (EEUU)

Los Ángeles (EE.UU.), 22 abr (EFE).- Dos personas murieron y decenas fueron transportadas a hospitales, tras una fuga química ocurrida en una planta de manufactura en Virginia Occidental ocurrida la mañana de este miércoles, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en las instalaciones de Ames Goldsmith Catalyst Refiners, ubicada en la zona de Institute, en el condado de Kanawha, una planta de catalizadores de plata que estaba en proceso de cierre.

Las autoridades del condado dijeron que dos trabajadores murieron en el lugar de la fuga y más de 30 personas buscaron atención médica en hospitales, incluyendo a siete miembros de los servicios de emergencia que acudieron a atender el incidente y algunos residentes de la zona circundante.

Ben Salango, presidente de la Comisión del Condado de Kanawha, señaló que se produjo una reacción química durante un proceso de limpieza y descontaminación en la planta, según información citada por NBC.

La emergencia provocó el cierre de una de las vías principales y una orden para que los residentes permanecieran en sus residencias, que fue levantada al final de la tarde.

El gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey, dijo en un comunicado que al menos tres agencias estatales colaboraron estrechamente con el equipo de Gestión de Emergencias del condado de Kanawha para abordar un incidente químico, y que ya se ha coordinado las operaciones de limpieza.

"Estamos trabajando las 24 horas del día, sin descanso, junto con los funcionarios locales para garantizar que este incidente sea contenido y que todos los recursos estatales necesarios se encuentren desplegados sobre el terreno para proteger a la comunidad", indicó Morrisey. EFE