Sharif agradece a Trump prórroga del alto el fuego para avanzar en la vía diplomática

Redacción Internacional, 22 abr (EFE).– El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, agradeció este martes al presidente de EE.UU., Donald Trump, extender el alto el fuego con Irán para permitir que los esfuerzos diplomáticos "sigan su curso".

"En mi nombre personal y en el de Syed Asim Munir, Mariscal de Campo, agradezco sinceramente al Presidente Trump por aceptar con gracia nuestra solicitud de extender el alto el fuego para permitir que los esfuerzos diplomáticos en curso sigan su curso", dijo en un mensaje en su cuenta oficial de X.

A pocas horas de que venciera el alto el fuego y pese a haber asegurado que no lo prorrogaría, Trump dio marcha atrás y anunció este martes una prórroga hasta que el Gobierno de Irán, que a su juicio se encuentra "gravemente dividido", presente "una propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

El presidente de EE.UU. afirmó que tomó esta decisión a petición de Pakistán, que ejerce como mediador, concretamente del jefe del Ejército, el mariscal Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif, con quienes mantiene muy buena relación desde que Washington medió el año pasado en el conflicto entre Pakistán y la India.

"Con la confianza y la fe depositadas en ella, Pakistán continuará sus esfuerzos sinceros por un arreglo negociado del conflicto", señaló el primer ministro de Pakistán.

También expresó su confianza en que ambas partes continúen respetando el alto el fuego y "puedan concluir un acuerdo de paz integral durante la segunda ronda de conversaciones" en Islamabad.

La segunda ronda de conversaciones en Islamabad permanece en el aire mientras las posiciones de Washington y Teherán siguen enfrentadas.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, lideró la delegación estadounidense en la primera ronda de contactos en la capital pakistaní, celebrada el 11 y 12 de abril, que fue la reunión de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la revolución islámica de 1979 pero que concluyó sin acuerdo. EFE