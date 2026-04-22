SpaceX anuncia un acuerdo con la empresa de IA Cursor por 60.000 millones de dólares

Los Ángeles (EE.UU.), 21 abr (EFE).- SpaceX, la apuesta aeroespacial de Elon Musk, anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con la empresa emergente de inteligencia artificial Cursor, con la posibilidad de comprarla a finales de año por unos 60.000 millones de dólares.

En un mensaje en su cuenta de X, la empresa de Musk confirmó que han establecido una “colaboración estrecha” con Cursor “para crear la mejor IA del mundo”.

El acuerdo anunciado hoy le otorga a SpaceX la opción de adquirir Cursor a finales de este año por 60.000 millones de dólares, o bien pagar 10.000 millones por el trabajo realizado conjuntamente, explicó la empresa de Musk.

Con la alianza se espera que Composer, el modelo de codificación de Cursor, se compagine con la supercomputadora de entrenamiento Colossus de SpaceX, lo que impulsará la carrera de IA en el sector.

El director ejecutivo de Cursor, Michael Truell, escribió en una publicación en X que está «entusiasmado por asociarse con el equipo de SpaceX para escalar Composer»; además, calificó el acuerdo como “un paso significativo” en programación de IA.

Cursor se ha visto bajo presión en los últimos meses después de que OpenAI y Anthropic anunciaran productos rivales para la escritura de código, los cuales fueron adoptados por diversas compañías tecnológicas, según informó The New York Times.

No está claro si las compañías tienen previsto formalizar la operación antes o después de la salida a bolsa de SpaceX. EFE