Guterres insta a no "socavar" la prórroga del alto el fuego entre EEUU e Irán y aboga por un diálogo constructivo

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha acogido este martes "con satisfacción" el anuncio de la extensión del alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril entre Estados Unidos e Irán, instando a "todas las partes" a evitar acciones que puedan "socavar" dicho cese de hostilidades, al tiempo que ha abogado por una participación "constructiva" en las negociaciones para alcanzar una solución "sostenible" y "duradera".

Acogiendo así "con satisfacción" el "anuncio de Estados Unidos de prorrogar el alto el fuego", Guterres ha animado a "todas las partes" a "aprovechar este impulso, abstenerse de realizar acciones que puedan socavar el alto el fuego y participar de manera constructiva en las negociaciones para alcanzar una solución sostenible y duradera" a las hostilidades desencadenadas con la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, según ha precisado en un comunicado el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

A renglón seguido, tras calificar a esta decisión de "paso importante" para la "diplomacia" y "el fomento de la confianza" entre Teherán y Washington, el representante de Naciones Unidas ha mostrado su apoyo "pleno" a los "esfuerzos" de Pakistán, país iniciador del proceso para poner fin al referido conflicto desatado en Oriente Próximo, "para facilitar nuevas conversaciones".

"El secretario general espera que estos esfuerzos contribuyan a crear las condiciones propicias para una resolución integral y duradera del conflicto", ha recalcado el portavoz de Guterres, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado la prórroga del alto el fuego "hasta" que las autoridades de la República Islámica presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.