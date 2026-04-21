El director del OIEA alerta de una posible carrera armamentística nuclear ante la inestabilidad global

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha advertido este lunes de que el aumento de los conflictos y la inestabilidad a nivel mundial podría llevar a que varios miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) incumplan el pacto en una carrera armamentística nuclear que abriría la puerta a "un mundo con 20 o más Estados con armas nucleares", frente a los nueve países que actualmente las poseen, un escenario que ha calificado como "extremadamente peligroso".

"Algunos países importantes de Europa, Asia Menor y Extremo Oriente lo han mencionado y se está debatiendo públicamente esta posibilidad", ha señalado Grossi, aludiendo a una idea que ha mencionado como "proliferación amistosa". "Todo esto me preocupa profundamente porque creo que un mundo con 20 o más estados con armas nucleares sería extremadamente peligroso", ha alertado en una entrevista con el diario británico 'The Daily Telegraph'.

El director del OIEA ha atribuido este impulso a los debates sobre el desarrollo de armas nucleares a la "actual atmósfera de fragmentación, conflicto y polarización", que "podría derivar en una situación en la que varios países digan algún día: 'No nos sentimos seguros. No nos sentimos suficientemente protegidos'", ha alegado. "Entonces se producirá un efecto dominó. Es una situación muy, muy frágil", ha subrayado.

"No es el caso ahora mismo", ha contrapuesto ante de incidir en que "es justo destacar la necesidad de reforzar y reafirmar los principios de no proliferación si queremos estabilidad", argumentando que el mundo "los necesita".

El responsable del organismo nuclear ha declarado que una carrera armamentística nuclear sería su "mayor temor" y ha advertido de que, "en algún momento, veremos una fisura en el sistema".

Asimismo, Grossi ha manifestado que, pese a que el artículo 6 del TNP exige que los Estados con armas nucleares participen en negociaciones de buena fe para avanzar hacia el desarme nuclear, "en este momento histórico, no es algo que vayamos a ver". "Por supuesto que es una aspiración, está presente, todos queremos avanzar en esa dirección, pero soy realista", ha explicado.

"Lo que observamos es un crecimiento muy constante del arsenal nuclear", ha indicado. "¿Me preocupa esto en cierto modo? Sí, porque creo que un mundo con menos armas nucleares es mejor que un mundo con más", ha zanjado el jefe del OIEA, que también es el candidato impulsado por Argentina para ser el siguiente secretario general de Naciones Unidas.

En virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (1970) al que ha aludido Grossi, 191 países se comprometen a no adquirir armas nucleares. El tratado reconoce que existen cinco Estados poseedores de armas nucleares --Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China-- que se comprometen a no transferir tecnología armamentística. Sin embargo, no incluye a India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que también poseen armas nucleares.

De las 12.000 ojivas nucleares que existen en el mundo, según las cifras de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), Rusia (5.459) y Estados Unidos (5.277) poseen aproximadamente el 90%. Tras estos países, China tiene 600; Francia, 290, y Reino Unido, 225. Por último, India y Pakistán cuentan con 180 y 170, respectivamente, mientras que Israel posee 90 y Corea del Norte, 50.

No obstante, la idea de desarrollar armas nucleares ha sido replicada abiertamente por líderes de Polonia, Turquía y Arabia Saudí, entre otros, alegando riesgos derivados de la inestabilidad global o de una debilitada situación de la OTAN, en un debate que también ha tenido ecos en Corea del Sur, Japón e incluso Suecia.