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Rusia arresta por soborno a funcionarios de Academia de Ciencias e Instituto Electrónica

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Moscú, 21 abr (EFE).- Un tribunal de Moscú arrestó este martes por soborno a dos empleados de la Academia de Ciencias de Rusia y al subdirector del Instituto de Nanotecnologías y Electrónica.

Según una fuente citada por la agencia rusa TASS, la medida fue tomada "en el marco de una investigación penal por la aceptación de sobornos por parte de funcionarios de la Academia de Ciencias de Rusia a cambio de otorgar máximas calificaciones en las evaluaciones de proyectos".

Los detenidos son Alexéi Molchánov, asesor del Departamento de Orientación Científica, Serguéi Sidorenko, miembro correspondiente de la academia, y Nikolai Karguín, primer subdirector del instituto.

"Tras la presentación de los cargos, negaron cualquier implicación en los delitos imputados", añadió la fuente.

Según la investigación, mientras ejercían como jefes de departamentos en la Academia de Ciencias, Sidorenko y Molchanov aceptaron personalmente y a través de intermediarios dos cuantiosos sobornos de candidatos a subvenciones.

Uno de ellos era Karguín, según documentos a disposición de TASS.EFE

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