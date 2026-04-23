FEDAO alerta del "riesgo creciente" de escasez de ópticos en España que amenaza la salud visual a corto plazo

La Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) ha advertido de que en España hay un "riesgo creciente" de no contar con suficientes ópticos para garantizar el acceso a la salud visual en los próximos años, según el estudio sobre el futuro del sector en 2030 elaborado junto a Deloitte.

En la actualidad, España dispone de unos 19.000 ópticos-optometristas en activo para cerca de 10.000 establecimientos, cuando "serían necesarios entre 20.000 y 23.000 profesionales para asegurar una cobertura adecuada" del servicio, teniendo en cuenta los horarios de apertura, número de establecimientos y la obligación legal de la presencialidad de un óptico-optometrista colegiado como ejerciente durante todo el horario de apertura de la tienda.

Este problema, que ya es "acuciante" según la Federación, se agravará de manera "significativa" en el futuro próximo, por el envejecimiento del colectivo y la jubilación de los 'boomers'. En el año 2036, las salidas del segmento más joven de la generación superarán a las nuevas incorporaciones, generando "una brecha creciente de profesionales".

Esta situación, según los especialistas, choca con la realidad de la demanda. Más del 61 por ciento de la población española utiliza gafas o lentillas, una cifra en aumento progresivo por el envejecimiento de la población y el desarrollo de problemas infantiles como la miopía, que afecta ya a más del 62 por ciento de los universitarios en España.

"UN RETO DE ESTADO"

Por ello, FEDAO ha subrayado que esta situación ha dejado de ser un desafío interno del sector para convertirse en un "problema estructural con impacto sanitario y social". Para los ópticos-optometristas esta situación es un "reto de Estado", ya que las ópticas funcionan a día de hoy como una red sanitaria de proximidad, asumiendo gran parte de las revisiones visuales, la detección precoz de problemas como las cataratas o el seguimiento de deficiencias visuales, complementando así al Sistema Nacional de Salud y "aliviando las largas listas de espera".

"Si no hay profesionales suficientes, no habrá capacidad para atender a los ciudadanos. Y eso implica comprometer un derecho básico como es la buena visión", han señalado desde la Federación.

Este estudio también ha demostrado que existen "importantes diferencias" entre comunidades autónomas, con ratios de profesionales por población por debajo de los niveles necesarios en gran parte del territorio, y en especial, en aquellos con una población más envejecida. Esta situación, según han afirmado, termina derivando en "desigualdades en el acceso a la salud visual".

Ante esta situación, la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico ha instado a las administraciones a abordar esta falta de profesionales como una "prioridad estratégica de Estado" y a impulsar "medidas estructurales urgentes".

Entre ellas, se encuentran la necesidad de fomentar la atracción de talento a la profesión, incrementando el conocimiento de la misma para favorecer la demanda de este grado universitario y reforzar el reconocimiento del papel sanitario de las ópticas dentro del sistema de salud.

Por otro lado, avanzar hacia un modelo estructural de apoyo público a la salud visual, alineado con otros países europeos y facilitar la llegada de contingentes de terceros países para limitar el impacto del problema real de falta de ópticos actual es necesario en este proceso.

"El riesgo es evidente: si no se actúa ahora, España puede no ser capaz de garantizar un servicio básico de salud visual en todas sus comunidades autónomas en los próximos años", han concluido desde FEDAO.