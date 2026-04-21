Mapean el cerebro y confirman la diferente "influencia" de cada sistema educativo

David Álvarez

Girona (España), 21 abr (EFE).- Un estudio a cargo de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona (España) y la de Oxford (Gran Bretaña), con colaboración suiza y canadiense, ha permitido mapear el cerebro y confirmar la "influencia" en su desarrollo de los diferentes sistemas educativos existentes, divididos principalmente entre rígidos y flexibles.

El neurocientífico argentino Gustavo Deco, investigador de la UPF, ha visitado Girona (Cataluña) para participar en un seminario internacional sobre educación y, en una entrevista con EFE, ha asegurado que ese trabajo, publicado por Advanced Science y del que él es uno de los responsables, "marcará un antes y un después".

'Modelo global del cerebro' es el nombre del estudio que, según Deco, ha permitido dibujar "un mapa cartográfico" de la actividad cerebral, sobre todo a nivel funcional.

El trabajo permite ver "cómo está funcionando el cerebro, cómo está orquestado" y se ha analizado en diferentes situaciones, incluida la de desarrollo, donde se prueba que el sistema educativo lo modifica y esculpe.

La influencia parece "más positiva" en algunos casos como el de la denominada educación flexible, que se aleja de modelos más clásicos, pero Gustavo Deco advierte de la necesidad de investigar más para ratificar lo que parece apuntarse en virtud de pruebas de lenguaje, matemáticas y cognitivas realizadas a los sujetos de estudio.

Deco subraya que un trabajo como el que ha liderado, que combina neurociencia y pedagogía, es nuevo y se precisa de otros "para entender qué aspectos del sistema educativo se pueden cambiar para que tenga un influjo más positivo en la reorganización del cerebro".

"Hoy día nos preocupamos muchísimo por la alimentación y el deporte de nuestros hijos, porque sabemos que influyen en su bienestar físico, pero más nos tendríamos que preocupar por la educación, pues influye en la parte más importante de ese físico, que es el cerebro", señala.

Los sistemas que se han comparado son el denominado Montessori, en el que se han formado destacadas figuras de las artes y de la tecnología, y uno tradicional suizo "bastante riguroso".

El objetivo ahora, una vez confirmada la distinta influencia en el cerebro que provocan la formación flexible y rígida, es avanzar para extraer conclusiones claras en el ámbito práctico educativo.

"Es una diferencia física y funcional en cuanto a la forma en la que el cerebro funciona", precisa el neurocientífico argentino, sin que se conozcan todavía del todo los beneficios en uno y otro caso.

Pese al desconocimiento que existe a día de hoy sobre el funcionamiento del cerebro, Gustavo Deco recuerda que se han realizado avances, como el que probó, gracias a un estudio de la UPF con la Universidad de Budapest, que el ambiente modifica su desarrollo.

El azar quiso que, mientras se ejecutaba ese trabajo, tuviese lugar el confinamiento por la covid "y el efecto en los adolescentes que formaban parte del estudio fue muy grande, mucho mayor que el de un teléfono móvil".

Sobre la intención de impedir el acceso a las redes sociales en España a los menores de dieciséis años, Deco ha incidido de nuevo en la falta de estudios científicos, pero reconoce que "como padre y 'boomer" le parece bien la medida.

La presencia de Gustavo Deco en Girona se ha enmarcado en la sexta edición del Seminario Internacional de Neurociencia y Educación, organizado el fin de semana por el Centro Internacional de Investigación y Entrenamiento Montessori Palau. EFE

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