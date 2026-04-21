Borisov vaticina un gobierno unipersonal del prorruso Radev en Bulgaria

Varna (Bulgaria), 21 abr (EFE).– El exprimer ministro búlgaro Boiko Borisov, que tras dominar durante años la escena política de Bulgaria ha sido derrotado en las legislativas del domingo y pasará a la oposición, vaticinó este martes que su país tendrá ahora un "gobierno unipersonal", liderado por el prorruso Rumen Radev.

"¡A partir de hoy hay otro amo del Estado! Y un gobierno unipersonal de gran magnitud!, declaró Borisov en Sofía, en su primera rueda de prensa tras los citados comicios.

Se considera histórica la debacle sufrida en las urnas por este líder populista que ocupó tres veces la jefatura del gobierno búlgaro.

Su conservador partido GERB quedó en segundo lugar con un 13,38 % de los votos y 38 de los 240 escaños parlamentarios, muy lejos del 44,6 % y 130 diputados que conquistó la formación ganadora Bulgaria Progresista, recién fundada por Radev.

"Yo nunca había tenido una mayoría tan grande en el Parlamento", declaró.

Recordó que además de esa cómoda mayoría absoluta, Radev, que en enero pasado dimitió como presidente del país para poder concurrir en las legislativas, contaría con el apoyo de los jueces del Tribunal Constitucional que fueron nombrados por él durante sus dos mandatos en la jefatura del Estado.

Tras felicitar al ganador, Borisov anunció que seguirá al frente de su partido para liderar una "oposición constructiva" en esta nueva fase.

El triunfo electoral de Radev fue un voto de protesta contra la corrupción política y la inflación, y un castigo a los partidos tradicionales que han mantenido al país en una crisis constante desde 2021, con siete primeros ministros distintos y ocho elecciones en cinco años. EFE