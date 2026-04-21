Rusia está lista para reanudar el bombeo de petróleo a Hungría, pero todo depende de Kiev

Moscú, 21 abr (EFE).- Rusia está lista para reanudar el bombeo de petróleo a Hungría por el oleoducto Druzhba, cerrado por Ucrania desde enero pasado con el argumento de los daños causados por la guerra, pero su puesta en marcha dependerá de Kiev, declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"La parte rusa sigue estando lista desde el punto de vista tecnológico, tenemos acuerdos contractuales con Hungría", sostuvo durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que "después de que comenzara el chantaje por parte del régimen de Kiev los suministros se detuvieron". "Todo depende del régimen de Kiev: si pone en marcha el oleoducto y deja de chantajear" a Budapest.

Ucrania interrumpió el tránsito de petróleo ruso a Hungría por el oleoducto Druzhba el pasado 27 de enero, esgrimiendo daños en una estación de bombeo clave de esta infraestructura por culpa de Moscú.

El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, que perdió el pasado domingo en las elecciones parlamentarias de Hungría ante la formación del conservador Péter Magyar, el Tisza, acusó durante la campaña electoral a Kiev de frenar el tránsito por el Druzhba para debilitar al partido gobernante de cara a los comicios.

Por tal motivo, Orbán, principal aliado del Kremlin en el seno de la Unión Europea (UE), vetó el paquete 20 de sanciones de la UE contra Rusia y el otorgamiento del préstamo europeo a Ucrania de 90.000 millones de euros. EFE