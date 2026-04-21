Alrededor de 8.000 migrantes murieron o fueron dados por desaparecidos en 2025, según datos de la OIM

Alrededor de 8.000 migrantes murieron o fueron dados por desaparecidos a nivel mundial durante 2025, según nuevos datos publicados este martes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo que eleva a más de 82.000 la cifra registrada desde 2014, con cambios en las rutas durante el año pasado a causa del conflicto, la presión climática y los cambios en las políticas migratorias.

"Las rutas migratorias están cambiando debido a los conflictos, las presiones climáticas y los cambios en las políticas, pero los riesgos siguen siendo muy reales", ha dicho la directora general de la OIM, Amy Pope, quien ha subrayado que "detrás de estas cifras hay personas que emprenden viajes peligrosos y familias que esperan noticias que quizás nunca lleguen".

Así, ha recalcado que "los datos son fundamentales para comprender estas rutas y diseñar intervenciones que puedan reducir los riesgos, salvar vidas y promover vías migratorias más seguras", con alrededor de 340.000 familiares afectados directamente por la muerte o desaparición de sus seres queridos mientras intentaban completar estas travesías.

El documento apunta que el descenso en las cifras de llegadas en algunas regiones no refleja una disminución de la presión migratoria, sino cambios en las rutas debido a que las medidas de seguridad, las dinámicas de los conflictos y la presión climática han alterado los caminos previamente establecidos.

En el caso de la ruta del Atlántico occidental, las llegadas a las Islas Canarias cayeron de forma "significativa" a raíz de un refuerzo de la cooperación fronteriza, lo que ha provocado que las travesías sean ahora más largas, tengan más riesgos y estén más dispersas a nivel geográfico.

La OIM ha recalcado que en América, los movimientos hacia el norte a través de Centroamérica cayeron drásticamente respecto a 2024, mientras que las llegadas a Europa descendieron, si bien el perfil de los movimientos cambió, con los bangladeshíes como principal grupo ante la disminución de las llegadas de sirios a raíz del cambio en la situación en su país de origen.

En el Cuerno de África, los movimientos hacia Arabia Saudí cayeron ligeramente respecto a 2024, pero siguieron por encima de los niveles de 2023, mientras que los flujos desde África oriental hacia el sur de África aumentó a última hora del año a causa de los cambios en las necesidades de trabajo en el sur de Etiopía.

La OIM ha reseñado que los datos reflejan una presión persistente en las rutas migratorias, con miles de migrantes atrapados en zonas fronterizas y con acceso limitado a refugio, atención sanitaria y protección. Además, los retornos y las reubicaciones han aumentado, lo que eleva la presión sobre los servicios locales y complica la reintegración.

Por ello, el organismo ha hecho hincapié en que los hallazgos del informe apuntan a que estos cambios en las rutas no reflejan una reducción de los daños, al tiempo que ha agregado que el hecho de que las travesías sean más fragmentadas y complejas, las muertes y las desapariciones siguen siendo una realidad, así como el sufrimiento de las familias de las víctimas.

La OIM ha reiterado por ello su llamamiento a "renovar los compromisos para proteger a los migrantes, evitar las muertes y las desapariciones y apoyar mejor a las familias afectadas por las tragedias migratorias". "Las pruebas son claras: menos movimientos no implican automáticamente viajes seguros, y salvar vidas requiere una cooperación internacional más firme e inversión sostenida en respuestas fundamentadas en pruebas", ha zanjado.