Agencias

Comisario de Transporte UE avisa de consecuencias "catastróficas" si Ormuz sigue bloqueado

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Bruselas, 21 abr (EFE).- El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró este martes que "la única salida" a las "turbulencias" en Oriente Medio es la diplomacia y advirtió de que, sin una libertad de navegación permanente, las consecuencias serán "catastróficas".

"La única salida a esta turbulencia es la diplomacia. Sin una libertad permanente de navegación, las consecuencias serán catastróficas", dijo el comisario en rueda de prensa tras una videoconferencia con los ministros de Transporte de los países de la Unión. EFE

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