Los Ángeles lanza plan piloto para abaratar rodajes y atraer producciones independientes

Los Ángeles (EE.UU.), 21 abr (EFE).- FilmLA, la oficina cinematográfica asociada de la ciudad y el condado de Los Ángeles, anunció un proyecto de seis meses que permitirá reducir los costos de las tarifas en los permisos de filmación en la ciudad a proyectos de cine independientes.

El programa busca fomentar la producción audiovisual en Hollywood ante la competencia global y la drástica disminución en la aprobación de proyectos en la considerada meca del cine.

La junta directiva de FilmLA anunció en un comunicado este martes que se ha comprometido a aportar fondos de su reserva operativa para cubrir los costos de personal y tecnología del programa durante un máximo de seis meses.

Asimismo, la ciudad de Los Ángeles, liderada por la alcaldesa Karen Bass, eximirá el pago de la tarifa de inspección del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), haciendo que los permisos de nivel de bajo impacto sean más accesibles para los cineastas.

"Este programa piloto va más allá de la reducción de los costos de los permisos. Sirve como una prueba real de reformas prácticas y un modelo de precios escalonados diseñado para hacer que Los Ángeles sea más accesible y competitivo para los creadores de todos los niveles", declaró en el escrito Steve Kang, presidente de la Junta de Obras Públicas de Los Ángeles.

Entre los requisitos de elegibilidad para el permiso de "bajo impacto" destacan que la producción no puede superar tres locaciones en un periodo de tres días consecutivos, no debe contar con más de 30 personas entre elenco y equipo técnico en el set en ningún día de rodaje, y debe respetar una lista de ubicaciones restringidas.

Estas zonas restringidas contemplan propiedades municipales, las zonas de laderas y las zonas de riesgo de incendios en zonas montañosas, así como cualquier rodaje en vehículos en carreteras públicas y edificios de más de cuatro plantas, entre otros.

Asimismo, las producciones que requieran llevar a cabo el rodaje dentro de barrios con condiciones especiales no podrán aspirar a este permiso, siendo una de las principales limitaciones a los aplicantes debido a que amplias zonas de la ciudad no estarán disponibles.

La tarifa estándar para obtener un permiso de rodaje en Los Ángeles es de 931 dólares. Este programa piloto permitirá que las producciones que cumplan con los criterios accedan a una tarifa reducida de 350 dólares, siempre que no superen tres ubicaciones ni tres días de rodaje, además de limitar el tamaño del equipo.

El anuncio del programa llega a casi dos meses de que se celebren las primarias para la alcaldía de Los Ángeles, en las que la actual alcaldesa Karen Bass buscará la reelección, en un contexto de creciente debate sobre los costos de producción y la competitividad de la ciudad como destino de rodajes. EFE