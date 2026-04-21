El euro se cambia a 1,1760 dólares, en cuenta atrás para que expire alto el fuego en Irán

Berlín, 21 abr (EFE).- El euro se cambiaba este martes a niveles ligeramente inferiores a los del lunes, en vísperas de que expire el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, aunque los mercados no han abandonado la esperanza de que se llegue a un acuerdo de última hora.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1760 dólares, por debajo de los 1,1770 dólares del día anterior.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1767 dólares, frente a los 1,1760 dólares del último día de cotización.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence mañana, porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán, para las que está previsto que viaje a Islamabad el vicepresidente, JD Vance.

Teherán todavía no ha confirmado oficialmente su participación, pero las negociaciones parecen ir por buen camino y se prevé que Irán envíe a un equipo negociador a Pakistán, según informó The Wall Street Journal, un contexto en el que el precio del petróleo cayó ligeramente.

Ambas partes no han logrado ningún acuerdo hasta ahora para reabrir al tráfico marítimo el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

A éste se ha sumado un bloqueo naval impuesto por EE.UU. contra Irán tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones, que llevó este martes a las fuerzas estadounidenses a interceptar en el Indopacífico un buque cisterna vinculado con la República Islámica.EFE