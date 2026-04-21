Dispositivo en marcha de los Mossos contra una red de tráfico de marihuana y armas en Lleida

Los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo desde la madrugada de este martes un dispositivo policial contra una red de tráfico de marihuana y armas en Lleida y Seròs (Lleida).

Se prevén entradas a inmuebles y naves industriales de ambas localidades, ha informado el cuerpo en un comunicado.

El despliegue policial cuenta con cerca de 200 efectivos, con agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), Brigada Mòbil (BRIMO), el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana.

La operación policial se desarrolla en coordinación con la Fiscalía y con la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida, plaza 3.

El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.