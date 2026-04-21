Mueren cuatro palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos cuatro palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos tres personas han muerto a causa de un ataque ejecutado por un dron contra un puesto de control policial en Al Amal, al noroeste de Jan Yunis (sur). Los fallecidos han sido identificados como Darwish al Atal, Saad abú Hilal y Mayed abú Musa.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han confirmado tres muertos en este ataque, al que se suma la muerte de una palestina por disparos israelíes contra una zona al oeste de Beit Lahia, en el norte de Gaza, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre estos ataques.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron en su último balance a más de 775 los muertos desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre de 2025. Asimismo, cifraron en cerca de 72.550 los muertos a causa de la ofensiva de Israel, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.