Las tormentas marcarán el tiempo, con aviso en nueve provincias, y máximas en ascenso en casi toda la Península

El tiempo de este martes se caracterizará por probables tormentas en el Cantábrico oriental y alto Ebro , según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las cuatro provincias gallegas, las tres del País Vasco, Navarra y Burgos tienen activos avisos por tormentas.

AEMET señala que la formación de una baja meteorológica al oeste de la Península favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. En este marco, se esperan cielos con intervalos de nubes, sobre todo medias y altas, que se desplazarán de oeste a este.

A su vez, el organismo estatal prevé tormentas acompañadas de precipitaciones o rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y alto Ebro. Según dice, estas pueden extenderse con menor probabilidad a Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro, donde las rachas muy fuertes de viento serían el principal fenómeno adverso, y al Pirineo con precipitaciones puntualmente fuertes.

Por lo demás, la predicción no descarta que puedan darse tormentas aisladas, en general con poca precipitación, en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena. Asimismo, continuará la entrada de calima hacia la Península que se desplazará de oeste a este.

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico recoge un ascenso de las temperaturas en casi toda la Península, que podría ser notable en el caso de las máximas del litoral norte. En este marco, sólo bajarán las máximas en Valencia y el oeste de la meseta norte. De esta manera, se prevén máximas muy altas para la época, que podrán superar los 32ºC en diversos valles del sur y en el del Ebro.

Además, AEMET señala que el viento soplará flojo de componente sur en la Península, con predominio de la componente este en el área mediterránea y el Cantábrico, donde puede ser moderado a fuerte en la costa norte. Asimismo, habrá poniente moderado a fuerte en el Estrecho y en Canarias se prevé viento de componente norte, de flojo a moderado.