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Célebre violinista y director de la Orquesta de San Petersburgo muere en vuelo a Estambul

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Moscú, 21 abr (EFE).- El célebre violinista y director de la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, Serguéi Stadler, de 63 años, falleció a bordo de un avión que se dirigía a Estambul a consecuencia de un infarto.

"Serguéi Stadler murió a bordo del vuelo San Petersburgo-Estambul que aterrizó de emergencia en Rumanía", informó el Comité de Cultura de la antigua capital zarista de Rusia, citado por la agencia TASS.

El director del Comité de Cultura de San Petersburgo, Fiódor Boltin, afirmó que las autoridades rusas ofrecerán toda la ayuda necesaria a la familia del fallecido músico, incluyendo la repatriación de su cuerpo.

El gobernador de San Petersburgo, Alexandr Beglov, expresó sus condolencias a los familiares del violinista y director, calificado como el 'Paganini ruso' por su virtuosismo.

Stadler, fundador, director artístico y director principal de la Orquesta Sinfónica de San Peterburgo, se presentó en más de 90 países y cuenta con más de 70 discos grabados. EFE

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