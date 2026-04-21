Rusia hunde el carguero espacial Progress MS-32 en el océano Pacífico

Moscú, 21 abr (EFE).- El carguero espacial ruso Progress MS-32 fue hundido hoy en el océano Pacífico tras desacoplarse de la Estación Espacial Internacional (EEI), informó Roscosmos, la agencia espacial de Rusia.

"El carguero Progress MS-32, que estuvo acoplado desde septiembre a la Estación Espacial Internacional (EEI), fue sacado hoy de órbita, entró en las densas capas de la atmósfera y colapsó", señaló Roscosmos en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Los restos de la nave, precisó la agencia espacial, cayeron en una zona de Pacífico Sur alejada de las rutas de navegación marítima.

El carguero se desenganchó del módulo ruso Zvezdá el 21 de abril a las 01:09 hora de Moscú (22:09 GMT).

En su lugar se acoplará el carguero espacial Progress MS-34, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de abril.

El Progress MS-32 fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur el 11 de septiembre de 2025, con 5.516 kilogramos de carga, incluyendo 1.176 kilogramos de equipamiento científico, ropa, alimentos, medicinas, 870 kilogramos de combustible, 420 litros de agua potable y 50 kilogramos de aire.EFE