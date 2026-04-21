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Detenidos dos aficionados de la Real Sociedad por lanzar bengalas en la autovía de regreso de la final de Copa

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La Guardia Civil detuvo el pasado domingo, 19 de abril, al conductor y al ocupante de un vehículo, ambos vecinos de San Sebastián, por los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial después de presuntamente lanzar bengalas desde su vehículo a otros usuarios de la autovía A-66, a su paso por Mérida (Badajoz), cuando regresaban de la final de Copa del Rey disputada en Sevilla el día anterior.

Varios agentes de la Guardia Civil acudieron al aviso de varias columnas de humo en la citada vía ante lo que creían que podría ser un incendio tras un accidente, pero al recorrer la carretera observaron un vehículo con el ocupante del asiento delantero con medio cuerpo fuera del coche mientras lanzaba bengalas a otros conductores, obligándoles a realizar maniobras evasivas para evitar un accidente.

Asimismo, el conductor del vehículo circulaba en zigzag dentro de su carril, lo que motivó que les dieran el alto por el "grave riesgo" generado para la seguridad vial. Tras realizar la inspección del vehículo, encontraron en su interior más de 11 kilos de diferentes tipos de material pirotécnico, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Ambos detenidos se enfrentan, además, a una posible sanción administrativa por infracción del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

La Guardia Civil aclara que esta actuación no tiene relación alguna con las imágenes virales difundidas por redes sociales y medios de comunicación en las que se observa a varias furgonetas de color negro realizando maniobras junto a una autocaravana blanca, que están siendo investigadas para identificar a los responsables de esos actos.

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