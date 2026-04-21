Deportados 72 dominicanos desde EE.UU. tras cumplir en su mayoría condenas

Santo Domingo, 21 abr (EFE).- Setenta y dos dominicanos fueron deportados este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.

Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).

De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.

Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.

También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.

Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.

Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.

En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3.986 de todo 2025 y 3.880 de 2024. EFE