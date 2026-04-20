Una oportunidad para Mallorca y Valencia de despegarse del descenso

Palma/Valencia, 20 abr (EFE). - Mallorca y Valencia abrirán este martes la jornada 33 de LaLiga EA Sports con un duelo de dos equipos inmersos en la lucha por la permanencia y que, de ganar, darían un importante paso adelante para alejarse de la zona de descenso.

El cuadro balear viene en la mejor dinámica de la temporada, con dos triunfos seguidos ante el Real Madrid (2-1) y el Rayo Vallecano (2-0) y no conoce la derrota como local con Martín Demichelis al mando, puesto que su otro partido fue la victoria contra el Espanyol (2-1).

El juego de los bermellones ha mejorado considerablemente con el técnico argentino, convirtiéndose en un equipo mucho más atrevido en su propuesta de juego y largo a la hora de presionar, uno de los puntos claves del partido ante el elenco valenciano.

Sin embargo, a la hora de elaborar dicha presión no podrá contar con Zito Luvumbo ni Mateo Joseph, ambos lesionados, y ahí tendrá que decidir entre varias opciones, de las cuales resalta la vuelta de Jan Virgili al once tras estrenarse como goleador en Primera.

Otra de las claves será mantener el buen rendimiento defensivo del último partido, con el objetivo de conseguir la segunda portería a cero consecutiva por primera vez esta temporada y con la vuelta de Valjent tras cumplir ciclo de tarjetas.

En el caso del Valencia, parecía que el equipo de Carlos Corberán se había despegado de la zona de peligro después de un buen inicio de la segunda vuelta, pero sus tres derrotas en los últimos cuatro partidos le han acercado de nuevo a la zona roja, de la que tan solo le separan tres puntos pese a ser décimo cuarto.

Los centrales Eray Cömert y Unai Núñez se unen a las ya conocidas bajas de larga duración de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, por lo que el centrocampista Pepelu probablemente será quien acompañe al único central sano, César Tárrega, en el centro de la defensa.

Pepelu ya actuó en esa demarcación el año pasado en Copa y esta temporada lo hizo en Getafe cuando Tárrega se lesionó, y también en los últimos minutos del último partido en el Martínez Valero. Mientras, el máximo goleador Hugo Duro, que arrastraba molestias y solo se entrenó con el grupo en el último entrenamiento, sí entrará en la convocatoria.

-Alineaciones probables:

- Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell; Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Virgili, y Muriqi.

- Valencia: Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Pepelu, Gayà; Rioja, Guido, Ugrinic, Ramazani; Beltrán y Sadiq.

Árbitro: César Soto (Comité riojano).

Campo: Estadio Mallorca Son Moix.

Hora: 19:00 (17:00 GMT).

Palma, 20 abr (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, ha comentado en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia que se trata de una semana donde su equipo puede "comprar felicidad" en la lucha por la permanencia en LaLiga EA Sports.

"Puede ser que sea la semana más importante, desde la exigencia, por el corto plazo de recuperación y los rivales, porque están implicados en la pelea. Antes de empezar la jornada tenemos al Valencia y a Alavés por encima, es una semana bisagra donde podemos comprar felicidad y paz, o seguir ajustando tuercas hasta el final", ha resumido.

El técnico argentino no podrá contar con Zito Luvumbo, lesionado en el partido contra el Rayo Vallecano, pero podría estar el fin de semana: "No llega para este partido, estamos exigiéndole, pero evoluciona muy bien, tendré alguna pelea con el doctor para el siguiente partido. Perdemos un jugador que amenaza siempre al rival, piensa todo el tiempo en atacar y genera estrés mental en la defensa", ha destacado.

La semana sin partido ha sido muy provechosa para el Mallorca, según el entrenador: "Nos sirvieron para unirnos incluso aún en el triunfo, las derrotas traen dudas, miserias, desconfianza, hay que aferrarse a los buenos momentos para seguir fortaleciendo conceptos jugadores que no juegan. Estoy sorprendido gratamente, puedo tirar de cualquiera de los chicos en caso de necesidad, no tengo dudas de que van a responder", ha asegurado.

Una de las noticias de la semana ha sido la visita del propietario del club, Andy Kohlberg: "Me mandó un mensaje de tranquilidad".

"Es un presidente que no se le veía alterado cuando llegamos, y cuando desde arriba se transmite sencillez y calma, empieza a estar bien encaminada la cosa, con su presencia el jugador despierta la tensión, está el jefe. A todos nos despierta la tensión, me alegro de que haya venido a ver los entrenamientos, es un señor muy sencillo y ojalá podamos regalarle la victoria", ha declarado.

Sobre su rival del martes, Demichelis considera que no se merece estar en esta situación, en la que "se metió en los últimos partidos en problemas sin merecerlo, terminan perdiendo un jugador contra el Elche en la acción del gol, un partido donde merecieron adelantarse".

"Entiendo que es un equipo que juega bien, puede adelantarse, hay que saber defenderse en todo momento, te hace transiciones muy rápidas. Estuvimos entrenando cosas para ver como nos ponemos en cualquiera de las situaciones mejor que ellos", ha señalado

Paterna (Valencia), 20 abr (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, aseguró antes de visitar este martes al Mallorca que cree en su plantilla y, a su vez, cree que podrían haber sumado más puntos que los 35 que llevan hasta la fecha, al ser preguntado por si siente la confianza de los jugadores en un momento complicado como el que atraviesa el equipo.

“Con los puntos que tenemos, el primero que no está satisfecho soy yo. Independientemente del presupuesto, creo en mi plantilla y creo que podríamos haber hecho más puntos”, apuntó este lunes en la previa del partido.

A la pregunta de si detecta dudas sobre su figura dentro del vestuario, el técnico de Cheste dijo que él no puede a esa cuestión él no puede responder: “Yo puedo responder que tengo fe en la plantilla actual porque tiene herramientas, armas, mentalidad y ganas para poder sobreponerse a este momento de dificultad”.

“Detecto un equipo entregadísimo a la causa, capaz de hacer autocrítica, que nunca se queda en la excusa y cuando las cosas no salen bien nos quedamos tocados y trabajamos para cambiarlas. Siento al equipo exactamente igual que en la primera semana”, agregó.

Por ello, Corberán afirmó que el equipo está preparado y con ganas del partido de este martes. “Estamos preparados y con ganas, es un partido que habríamos jugado antes porque veo al equipo con energía, ganas y responsabilidad. Tenemos ganas de resarcirnos de los últimos dos resultados”, aseguró.

“Mi cabeza no está centrada en lo que ha fallado, ni en presupuestos ni un concepto tan ambiguo como el 'fair play'. Somos conscientes de que necesitamos más puntos y estamos centrados en mejorar los registros ofensivos, defensivos y dar pasos en aspectos competitivos”, agregó.

En ese sentido, el técnico valencianista aseguró que ve al equipo “preparado por completo” para el partido: “Veo al equipo muy capacitado para sumar puntos, afrontar momentos de dificultad propia de dinámicas, puntos y circunstancias que aparecen durante las semanas”.

Además, afirmó que son "muy conscientes" de que luchan "por la permanencia" y dio que los puntos que tienen les hacen estar "centrados en esa realidad”.

Mientras, también fue preguntado por cómo se siente él ante los debates que surgen en torno a su figura, a lo que respondió: “Cuando los resultados no son positivos y más en un club como el Valencia, el debate es el entorno normal de un club. Entiendo esa exigencia y me uno a ella. Desde el primer día noto la confianza del club y, a partir de ahí, responsabilidad y autoexigencia”.

Por último, sobre el Mallorca, Corberán indicó que “no solo es Muriqi” aunque destacó que “es un delantero importante, de referencia y sus números avalan sus capacidades”.

“Vive muy cómodo cerca del área y es dañino, en Mestalla ya tratamos de alejarlo, de presionarles, de llevar la iniciativa y este Mallorca trata de hacer algo parecido, de tener iniciativa en el juego”, analizó.

“El cambio fundamental de Demichelis lo pondría en dos aspectos: acumulan muchos jugadores por dentro y utilizan mucho más el fuera de juego. Nos ocupa colectivamente manejar bien el partido en ataque, que el equipo entienda donde están las ventajas, que el equipo haga buen partido en defensa, que seamos capaces de jugar aquello que queremos”, finalizó.