(Previa) Sinner se cita con la historia en el segundo Mutua Madrid Open seguido sin Alcaraz

El tenista italiano Jannik Sinner parte como principal favorito a llevarse el título en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada que se disputa en la tierra batida de la Caja Mágica y un torneo en el que por segunda edición consecutiva no contará con la presencia del lesionado Carlos Alcaraz, en el que tampoco participará el serbio Novak Djokovic y en el que el joven Rafa Jódar y Alejandro Davidovich emergen como las principales bazas nacionales.

El Mutua Madrid Open arranca este miércoles en su cuadro masculino con el favoritismo claro para el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, que el año pasado no estuvo por su sanción. La ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, que por segundo año consecutivo no participará en un torneo que ha levantado dos veces, y el estado de forma del italiano le avalan como principal candidato a la victoria.

Reinar por primera vez en la tierra de Madrid, uno de los dos Masters 1000 que aún se le resisten, es el reto en los próximos días para el tenista de San Candido. El momento parece idóneo para Sinner, ya que llega lanzado a la capital española después de conseguir su primer Masters 1000 en polvo de ladrillo en Montecarlo. En el Principado exhibió un altísimo nivel de tenis que le permitió ganar, por segunda vez en su carrera en tierra batida, a Alcaraz.

Además, en Madrid tendrá la motivación de marcar un nuevo récord en el circuito. Por primera vez en la historia, Sinner podría encadenar cinco Masters 1000 de manera consecutiva --París (2025), Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid--. Un logro que estuvieron cerca de alcanzar Novak Djokovic, en tres ocasiones, y Rafa Nadal --Madrid, Roma, Canadá y Cincinnati en 2013--, siendo el manacorí el único que encadenó cuatro en una misma temporada, otro registro que alcanzaría el italiano en Madrid.

El anteriormente mencionado Novak Djokovic tampoco estará presente en el cuadro principal del torneo, ya que continúa su puesta a punto para Roland Garros. Así, la principal alternativa en el cuadro al número uno del mundo parece ser el alemán Alexander Zverev, que consiguió ganar el torneo en sus ediciones de 2018 y 2021, sin olvidar a otros terrícolas consumados como el noruego Casper Ruud, que pese a su irregular primera parte de la temporada defiende título en la capital, el italiano Lorenzo Musetti o el ruso Andrey Rublev, ganador en 2024 y finalista del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.

Sin Alcaraz, el mejor cabeza de serie español, el vigésimo, es Alejando Davidovich. El malagueño buscará en Madrid, donde volverá al circuito después de perderse por lesión Montecarlo, el punto inflexión en una temporada en la que aun no ha superado la segunda ronda.

Sin embargo, las miradas se centran seguramente más en el joven Rafa Jódar. El madrileño, de 19 años, ha sido una de las grandes apariciones del circuito en estos meses de competición. Además de tener la motivación extra de jugar en su ciudad, llega en un notable momento de forma y después de alcanzar por su primera vez en su carrera las semifinales en un ATP 500 en Barcelona y de ganar su primer título profesional en Marruecos.

Eso sí, no tendrá un cuadro fácil para repetir el resultado del Godó, con un hipotético cruce ante Sinner en cuartos de final, aunque para llegar ahí tendría que deshacerse, presumiblemente, de jugadores como Alex De Miñaur, en segunda ronda, otro jugador a tener en cuenta como el joven brasileño Joao Fonseca, en tercera ronda, o Rublev.

Jaume Munar, tercer jugador español del ranking, Pablo Carreño, Martín Landaluce, que estrena 'Top 100', el veterano Roberto Bautista y otro joven como Daniel Mérida, clasificado desde la previa y que entrará en el próximo ranking entre los 100 mejores, completan la 'Armada' masculina.

SABALENKA BUSCA SER LA MÁS GRANDE EN MADRID

En el cuadro femenino, que arrancó este martes, la bielorrusa Aryna Sabalenka buscará revalidar su título y convertirse con cuatro entorchados en la tenista que más veces ha conseguido el triunfo en la capital de España, superando los tres de la checa Petra Kvitova. Será el primer torneo que afronte después de levantar hacer el doblete en los WTA 1000 de Miami e Indian Wells, títulos que une al de Brisbane.

Y es que el estado de forma de la número uno del mundo es incontestable, con un récord de 18-1. Hasta el momento, sólo la kazaja Elena Rybakina en la final del Abierto de Australia ha conseguido derrotarla, y en el Mutua Madrid Open será su principal rival, con permiso de Iga Swiatek. La polaca, que ha incorporado a Rafa Nadal a su equipo para la gira de tierra, quiere recuperar la competitividad que le hizo levantar cuatro Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024).

Además, la estadounidense Coco Gauff, finalista la pasada edición en Madrid, y la rusa Mirra Andreeva se postulan como alternativas en un torneo que ya no tiene a nivel nacional a Paula Badosa y que espera ver la mejor versión de Cristina Bucsa, actual número uno española, Jessica Bouzas y Kaitlin Quevedo, junto a la invitada Carlota Martínez.