Opositores nicaragüenses creen que Ortega comete un error de cálculo al insultar a Trump

San José, 21 abr (EFE).- El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cometió un error de cálculo que tendrá consecuencias por tildar anoche de "desquiciado mental" al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Ortega cargó contra el mandatario estadounidense por sancionar a sus hijos, por "secuestrar" al exjefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, y amenazar "con desbaratar" a Cuba a través de una operación militar, opinaron este martes dirigentes opositores nicaragüenses.

"Al escalar este tono, Ortega cruza una línea innecesaria y comete un error de cálculo. Apostar a que Nicaragua está fuera del radar internacional es una lectura equivocada de la realidad", dijo a EFE el líder opositor nicaragüense Félix Maradiaga.

"Como opositores, Ortega nos está facilitando enormemente el trabajo", dijo, por su lado, el dirigente disidente nicaragüense Juan Sebastián Chamorro en un audio enviado a EFE.

En su discurso, Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, tildó de "desquiciado mental" a Trump, que "no está en sus cincos sentidos" y que "va a acabar con su pueblo, y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo".

Estos ataques verbales chocan con la postura que habían mantenido Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de evitar cualquier tipo de confrontación con EE.UU. desde la captura de Maduro, incluso con gestos de cierta apertura como la liberación de presos políticos, en lo que parecía un intento de que Trump no pusiera el foco en el país centroamericano.

Para Maradiaga, que al igual que Chamorro fue uno de los 222 expresos políticos que hace tres años fueron desterrados a Estados Unidos, y privados de su nacionalidad y sus bienes, las declaraciones de Ortega no sorprenden, sino que "forman parte de un patrón de confrontación verbal que busca proyectar fuerza hacia afuera, mientras oculta una profunda crisis de legitimidad hacia adentro".

A su juicio, detrás de esa agresividad discursiva hay señales claras de debilidad, "y en política, cuando un régimen comienza a sobreactuar su fortaleza, suele ser porque enfrenta presiones crecientes".

Chamorro reconoció que la "retahíla" de Ortega contra Trump "sorprendió a moros y a cristianos" y que la misma estuvo motivada por las recientes sanciones que EE.UU. impuso a Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, dos de los siete hijos de la pareja presidencial nicaragüense.

"Ortega habló como ayatolá anoche, consciente de lo que le pasó" al entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero que desató la guerra en Oriente Medio, y como lo hacía Maduro "antes de la extracción" el 3 de enero pasado, comparó el líder opositor.

"Dejó de ser el cusuco (armadillo) y se expuso en playa abierta con la señal de tiro al blanco al pecho, justo en el momento en que la atención ya estaba dirigiéndose hacia él", agregó.

Según Chamorro, las sanciones de EE.UU. a los hijos de Ortega estuvieron orientadas a provocarlo "y cayó en la provocación y se lució como patán violento que es".

"Ahora vamos a ver las reacciones del otro lado", apuntó el dirigente, para quien las declaraciones de Ortega no pasarán inadvertidas para Trump, "dado que él es muy dado a poner atención a irrespetos como estos, como el 'vení traeme' de Maduro, que lo fue a traer efectivamente".

A su juicio, Ortega representa un "peligro" para la seguridad nacional de los Estados Unidos y del Hemisferio Occidental y que anoche se encargó de no dejar ningún tipo de duda "de lo que es capaz y de lo que está hecho".

Maradiaga pidió a la oposición democrática de su país "claridad estratégica, coordinación y sentido de urgencia" ante una posible reacción de Trump contra Ortega.

"El 2026 será un año decisivo. Y debemos asumirlo con responsabilidad: incrementando la presión nacional e internacional de forma inteligente, sostenida y unitaria, hasta abrir el camino hacia una transición democrática en Nicaragua", abogó.EFE

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