Oficialismo boliviano se quedaría con dos de nueve gobernaciones tras la segunda vuelta

La Paz, 19 abr (EFE).- La coalición del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quedaría con dos de las nueve gobernaciones tras la segunda vuelta celebrada este domingo en cinco departamentos, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deberán ser validados por el cómputo oficial.

Cerca de las 18.30 hora local (22.30 GMT), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) empezó a publicar los primeros datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) tras la votación efectuada esta jornada en las regiones de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija.

Según la información preliminar con avances entre el 96 y el 99 % de las actas computadas, las organizaciones políticas opositoras que se enfrentaban a la coalición oficialista Patria vencieron en Chuquisaca, Oruro y Tarija.

En el departamento sureño de Tarija, destacó el triunfo de María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC), con más del 70 % de la votación frente al 29,24 % del oficialista Adrián Oliva.

En Chuquisaca ganó Luis Ayllón, de Alianza Gente Nueva (AGN) con el 53,11 %, mientras que el oficialista Franz García obtuvo el 46,89 %.

En Oruro el nuevo gobernador será Edgar Sánchez, de Jach'a, que logró el 52,57 % de la votación, frente al 47,43 % del oficialista Óscar Chambi.

En Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico del país, el excandidato vicepresidencial de la alianza opositora Libre Juan Pablo Velasco obtuvo el 56,98 %, imponiéndose al abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos (SPT), que logró el 43,02 %.

En la región amazónica de Beni ganó el oficialista Jesús Egüez con el 53,04 %, mientras que Hugo Vargas, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), quedó segundo con el 46,96 %.

En La Paz debía haber segunda vuelta, pero fue declarado vencedor el exalcalde de la ciudad homónima Luis Revilla, tras el abandono a fines de marzo del partido contendiente, Nueva Generación Patriótica (NGP).

Por lo que Egüez y Revilla serían los dos únicos candidatos de la oficialista Patria que serán gobernadores durante el próximo quinquenio.

Además, con el triunfo de Soruco en Tarija, por primera vez Bolivia tendrá a dos mujeres elegidas gobernadoras en las urnas, ya que en la primera vuelta realizada el pasado 22 de marzo ganó en la región amazónica de Pando Gabriela de Paiva, de la alianza Libre.

También en primera vuelta fueron elegidos René Joaquino en el departamento andino de Potosí y el exsenador y dirigente cocalero Leonardo Loza en la región central de Cochabamba, ambos opositores al Gobierno de Paz.

Al igual que en las elecciones presidenciales, para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debe lograr más del 50 % de los votos o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, destacó la labor de los funcionarios de ese organismo para ofrecer los datos preliminares esta jornada e indicó que los tribunales electorales departamentales de las regiones que tuvieron segundas vueltas se comprometieron a entregar los resultados de los cómputos oficiales "hasta el miércoles en la mañana".

Rodrigo Paz ha anunciado que buscará trabajar con todas las autoridades regionales y municipales electas, sin importar cuál sea su partido. EFE