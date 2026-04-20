Candidato ultraderechista pide elecciones complementarias en Perú

Lima, 19 abr (EFE).- El candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga pidió este domingo al titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convoque a elecciones complementarias antes del 3 de mayo para que voten un millón de ciudadanos que, según estima, no pudieron hacerlo los pasados días 12 y 13 de abril.

López Aliaga se dirigió a cientos de seguidores que acudieron a una concentración convocada por su partido Renovación Popular en Lima para asegurar que les están "robando el país" porque "más de un millón de peruanos no han votado porque se ha violado la ley" debido a los retrasos en la instalación de mesas de votación el día de los comicios generales.

El candidato que se disputa la opción de pasar a segunda vuelta con el postulante izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de 13.000 votos, se dirigió al presidente del JNE, Roberto Burneo, para decirle que "tenga cuidado porque está en sus manos" convocar a comicios complementarios, y este tema "está calentando mucho la calle".

En ese sentido, planteó que esa votación complementaria se realice antes del 3 de mayo porque "si no lo hace, no le garantizo nada, señor Burneo", remarcó el también exalcalde de Lima.

López Aliaga afiló su discurso contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien acusó de haber elaborado "una estrategia cubano venezolana" para que "un millón de peruanos cansados de esperar cinco horas al final no votaron", en el Perú y en las mesas instaladas en el extranjero.

Según López Aliaga, ese millón de votantes le hubiera dado la votación más alta en los comicios presidenciales y hubiera superado a la derechista Keiko Fujimori, que es ahora una segura candidata para la segunda vuelta.

"Dado que Corvetto está con miedo, sabe que va a terminar 20 años en la cárcel, sabe que él no ha actuado solo, su gerente de sistemas también está yendo a la cárcel, han dejado la base de datos sin candado, con la puerta abierta", explicó López Aliaga sobre una supuesta exposición indebida de las actas de votación.

El candidato calificó a Corvetto de "traidor al Perú" y a la ONPE de "porquería" cuyos funcionarios deberían "largarse".

López Aliaga insistió en que el titular del JNE, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y el jefe de la Policía Nacional, Oscar Arriola, intervengan el centro de cómputo de la ONPE esta noche para que realicen un peritaje de las supuestas irregularidades en el escrutinio de los comicios presidenciales.

"El Perú no espera más, está siendo violado, (esta situación) está llevando a un punto de tensión al pueblo peruano, le estoy avisando con tiempo", afirmó el candidato al dirigirse al jefe de la Policía Nacional.

El también acaudalado empresario dijo que "la señora K (Fujimori) sabe perfectamente lo que está pasando, usted lo ha sabido de antes, no puede decir que solo 80.000 peruanos no votaron, con su carita de cínica".

"No se gana con trafas (engaños), señora K", expresó López Aliaga.

Una semana después de los comicios generales en Perú, el cómputo de la votación se encuentra al 93,5 % del total de actas, con Fujimori en primer lugar con el 17 % de votos válidos, Sánchez con 12 % y López Aliaga con 11,9 %, a la espera que el JNE resuelva más de 5.000 actas observadas, algunas de las cuales necesitarán de un recuento de votos.EFE

(foto) (vídeo)