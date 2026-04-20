Netflix sube los precios de las suscripciones en España: la más cara ya supera los 20 euros mensuales

Netflix ha vuelto a aumentar el precio de sus planes de suscripción en España para la versión Estándar con anuncios, Estándar y Premium, esta última superando por primera vez los 20 euros mensuales.

La compañía subió el coste de sus tarifas en Estados Unidos a finales de marzo, y este incremento se ha extendido a nivel global, llegando a España en menos de un mes.

Concretamente, con las nuevas tarifas aumentadas, el plan Estándar con anuncios pasará a costar 8,99 euros al mes, dos euros más que antes. Por su parte, el precio de la versión Estándar aumenta un euro alcanzando los 14,99 euros mensuales y el plan Premium sube dos euros también, pasando de los 19,99 euros a 21,99 euros al mes.

Así lo ha detallado la compañía en su página de Planes y Precios, que ha sido actualizada este fin de semana. Con ello, las nuevas tarifas ya están disponibles para los nuevos usuarios y se actualizarán para los usuarios antiguos de cara al siguiente ciclo de facturación.

Se trata de la segunda subida de precios en menos de dos años, ya que en el primer trimestre de 2025, la compañía aumentó sus tarifas en Estados Unidos y Portugal, y posteriormente se extendió a España.

Estas serie de incrementos en los planes de suscripciones se enmarcan en un momento en el que todas las plataformas de 'streaming' comparten una estrategia aumentando sus tarifas. Desde Netflix, hasta Spotify, HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Video, el coste de sus tarifas ha aumentado un 81,7 por ciento desde 2015 en España.