Largas colas en varias comunidades y normalidad en otras en el arranque presencial de la regularización de migrantes

El inicio del proceso presencial de regularización extraordinaria de migrantes, que ha comenzado este lunes 20 de abril, ha dejado escenas dispares en toda España: desde largas colas y esperas de horas en algunos puntos hasta jornadas de normalidad en otros.

En Cataluña, el primer día ha estado marcado por importantes aglomeraciones. Centenares de personas han hecho cola desde primera hora en el recinto ferial de La Farga, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde muchas de ellas han pasado la noche para conseguir la documentación necesaria, entre la que figura el informe de vulnerabilidad y el certificado de empadronamiento.

También se han registrado largas esperas, de "más de cuatro horas", en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la plaza Sant Miquel, en Barcelona. En contraste, en oficinas de Correos y sedes de ONG las colas han sido menores gracias a la exigencia de cita previa y de disponer de toda la documentación.

La situación ha sido muy diferente en Galicia, donde la jornada ha transcurrido con "total normalidad" tanto en la Seguridad Social como en Correos, con escasa afluencia de solicitantes.

En Castilla-La Mancha, más de un centenar de migrantes han hecho cola en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana de Albacete, mientras que en Cuenca el inicio ha sido más tranquilo, aunque marcado por dudas sobre dónde iniciar el procedimiento y qué documentación presentar, especialmente el certificado de vulnerabilidad.

En Cantabria, las oficinas de Correos de Santander han atendido con cita previa sin formar colas, aunque se han registrado fallos puntuales en el sistema informático.

También ha habido incidencias técnicas en Castilla y León, donde en Valladolid se han producido retrasos en los trámites por problemas informáticos. Aun así, la jornada ha transcurrido con orden gracias a las citas previas y con un ambiente de esperanza entre los solicitantes, que aspiran a lograr un "buen trabajo", vivir "más tranquilos" y "aportar al país".

En la Comunidad de Madrid, la tónica ha sido de normalidad. Oficinas de Correos como las de Julián Besteiro (Tetuán) o Maudes (Chamberí) no han registrado colas a primera hora, mientras que en la de Jacinto Verdaguer se han habilitado tres ventanillas específicas para recoger solicitudes durante la mañana. Sin embargo, ha habido más aglomeración en oficinas de ONG como CEAR y Tierra Solidaria. Además, el Ayuntamiento de Madrid ha señalado que se ha producido un aumento "exponencial" de solicitudes, pasando de 1.500 citas diarias hace una semana a 4.000 tras la entrada en vigor del decreto de regularización y hasta 5.500 al día siguiente.

Por el contrario, en la Comunidad Valenciana, cientos de migrantes han vuelto a hacer cola desde la madrugada en dependencias del Ayuntamiento de València, especialmente en la Plaza del Ayuntamiento y en Amadeo de Saboya, para reunir la documentación necesaria.

En La Rioja, los primeros solicitantes han acudido con ilusión. Es el caso de Stevens y Esteban, colombianos, y Betty, peruana, que han presentado su solicitud en una oficina de Correos de Logroño con la esperanza de "tener una vida mejor".

En Baleares, varias decenas de personas han iniciado los trámites con la expectativa de acceder a un empleo o garantizar su seguridad. Entre ellos, Johny y Paola, una pareja colombiana que llegó a Mallorca huyendo de la violencia. Él ha trabajado en la economía sumergida y recientemente ha logrado un contrato en reparto tras solicitar protección internacional, mientras que ella no ha podido trabajar y espera obtener un permiso laboral a través de la regularización por unidad familiar.

En Canarias, donde se estima que el proceso afectará a unas 40.000 personas, la jornada ha transcurrido con normalidad y sin colas en las 24 oficinas de Correos y en la Seguridad Social. La amplitud del plazo -hasta el 30 de junio- y el sistema de cita previa han evitado incidencias, más allá de alguna espera puntual en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Los solicitantes han destacado su satisfacción por poder acceder a derechos y contribuir a la economía. Entre ellos, Gabriel, venezolano de 23 años, ha valorado la oportunidad pese a las dificultades para regularizarse.

El proceso se desarrolla en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Las autoridades han insistido en que la atención es exclusivamente con cita previa y en horarios específicos: de 8:30 a 17:30 en Correos y de 16:00 a 19:00 en Seguridad Social y Extranjería.

ONG PIDE "PACIENCIA" ANTE LA "AFLUENCIA MUY NUMEROSA"

En paralelo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha hecho un llamamiento a la "paciencia" ante la "afluencia muy numerosa" de personas que están acudiendo a sus sedes en busca de información. "Las organizaciones hacemos un llamamiento a la paciencia en un proceso complejo. Estamos convencidos de que toda persona que reúna requisitos podrá solicitarlo a tiempo", han señalado fuentes de la entidad.

CEAR también ha advertido de que muchas personas están solicitando el certificado de vulnerabilidad sin que sea necesario en todos los casos. Aun así, ha asegurado que el proceso "poco a poco se va organizando" pese a su carácter extraordinario.

Por su parte, desde Accem han indicado que la situación general en sus oficinas es de "relativa tranquilidad", aunque ya desde la semana pasada detectaron un aumento de consultas y solicitudes de ayuda. Muchas de ellas, han explicado, están relacionadas con dudas sobre la documentación requerida, las distintas vías de acceso al proceso y el propio informe de vulnerabilidad. La organización prevé un incremento del volumen de trabajo en las próximas semanas, aunque asegura estar preparada para empezar a tramitar esta semana los primeros expedientes de sus usuarios.

Tanto CEAR como Accem forman parte del Registro de Colaboradores de Extranjería, integrado por entidades sociales y sindicatos que ofrecen asesoramiento gratuito a los migrantes que quieran acogerse a esta regularización extraordinaria.

SINDICATOS PIDEN REFUERZO DE MEDIOS

Desde el ámbito sindical, los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han reclamado este lunes un refuerzo urgente de medios humanos y materiales para garantizar el éxito del proceso. Además, UGT ha pedido a la Fiscalía que investigue posibles redes de venta ilegal de citas.

"Hoy hemos conocido webs que se dedican a traficar con las citas para los migrante", ha argumentado Pepe Álvarez en la rueda de prensa para presentar los actos del 1º de mayo en la que ha reclamado a la Administración de justicia que "actúe de oficio" para perseguir este tráfico de citas.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de problemas informáticos y falta de personal en la primera jornada presencial de citas de la regularización extraordinaria de migrantes.

Según información recabada por delegados de CSIF, las principales incidencias se han producido por "fallos reiterados" del sistema informático en prácticamente toda España. Esta situación ha advertido de que ha generado demora, en algunos casos "de hasta una hora por expediente", y ha provocado el cierre de una oficina en Granada.