Agencias

Chad anuncia que desplegará 1.500 soldados para la fuerza antipandillas de Haití

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Nairobi, 20 abr (EFE).- Chad anunció este lunes que planea desplegar en Haití 1.500 soldados para integrar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) impulsada por la ONU, que reemplazó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) para hacer frente a la violencia en el país caribeño.

"El Estado de Chad contribuirá a esta fuerza con dos batallones de 750 efectivos cada uno, lo que supone un total de 1500 hombres. Ya se ha desplegado un contingente de 400 hombres en Haití", dijo el presidente de Chad, mariscal Mahamat Idriss Déby Itno, en un mensaje leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Ali Kolotou Tchaïmi, ante los miembros de la Cámara baja del Parlamento pero también del Senado (Cámara alta).

"El compromiso de Chad se inscribe en el marco de la solidaridad internacional y de la ayuda a un país hermano cuya existencia se ve amenazada (...) Más allá de los sacrificios consentidos, nuestro país se enorgullece de haber desempeñado su papel en el establecimiento de la paz", añadió el mensaje presidencial. EFE

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