Jurado Electoral de Perú entregará resultado final de elección presidencial el 15 de mayo

Lima, 20 abr (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, máximo ente electoral del país, prevé tener el próximo 15 de mayo los resultados completos de las elecciones presidenciales realizadas el 12 y 13 de abril, al estimar que para esa fecha habrá concluido la revisión de las miles de actas impugnadas, algunas de las cuales están pasando a un recuento de votos, según confirmó este lunes un portavoz.

El coordinador legal del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia, declaró en rueda de prensa que la fecha de resultados presidenciales se ha programado para el 15 de mayo porque deben "darle tiempo" a los candidatos que pasen a segunda vuelta para que "hagan su campaña política y la publicidad de sus propuestas".

La segunda vuelta presidencial será el 7 de junio próximo y, según el conteo de votos hasta el momento, los postulantes serán la derechista Keiko Fujimori, que ha recibido el 17 % de votos válidos, y muy probablemente el izquierdista Roberto Sánchez, que tiene 12 %, y se disputa esa opción con el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 11,9 % de apoyo.

Valdivia explicó que, hasta momento, hay más de 65.000 actas de votación observadas, de las cuales han recibido más de 27.000, que están en proceso de resolución por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE), que componen la primera instancia del sistema de justicia electoral de Perú.

Señaló que, de ese universo, el 19 % corresponde a actas de votación presidencial, es decir, más de 5.000 actas, que pueden llegar a tener hasta 300.

En tal sentido, el funcionario pidió a la ciudadanía "guardar calma", pues "prontamente vamos a dar resultados" y también pueden observar el recuento de votos en tiempo real, a través de la página web del JNE.

Hasta este lunes, los JEE han recibido 381 actas para proceder con el recuento de votos y han dado inicio a las primeras cinco audiencias públicas para realizar ese procedimiento.

Valdivia informó que las actas observadas entran a recuento de votos cuando "la cifra total es mayor al número de electores hábiles" en una mesa de sufragio.

Otros motivos que generan la impugnación u observación de las actas de sufragio son el error aritmético, entre la suma de votos y los que fueron a votar, la falta de firmas o nombres de los tres miembros de mesa, la ilegibilidad del voto o la omisión de datos en el acta.

Las ciudades que han presentado un mayor número de actas observadas son las andinas Cusco y Huancayo, la costera Pacasmayo y la amazónica Maynas, en la región de Loreto Consultado sobre el pedido del candidato López Aliaga de convocar a elecciones complementarias para los peruanos que no pudieron votar por el retraso en la apertura de mesas de votación, Valdivia respondió que, en estos momentos, "nos estamos dedicando a resolver las actas observadas en primera instancia" y ofreciendo transparencia en el proceso de recuento de votos. EFE

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