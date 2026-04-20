Llegan a Venezuela 151 migrantes en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos

Caracas, 20 abr (EFE).- Un total de 151 migrantes llegaron este lunes a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano.

Según informó el Ministerio de Interior y Justicia en su cuenta de Instagram, en el vuelo llegaron 110 hombres, 33 mujeres y 8 menores de edad, sin especificar ni género ni edades.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fueron recibidos por funcionarios policiales y autoridades.

La Cartera de Estado aseguró que los migrantes recibieron atención médica por parte de las instituciones del Gobierno y luego fueron trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Este es el vuelo número 135 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado viernes, un total de 328 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Arizona, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE