Agencias

Llegan a Venezuela 151 migrantes en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos

Guardar

Caracas, 20 abr (EFE).- Un total de 151 migrantes llegaron este lunes a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano.

Según informó el Ministerio de Interior y Justicia en su cuenta de Instagram, en el vuelo llegaron 110 hombres, 33 mujeres y 8 menores de edad, sin especificar ni género ni edades.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fueron recibidos por funcionarios policiales y autoridades.

La Cartera de Estado aseguró que los migrantes recibieron atención médica por parte de las instituciones del Gobierno y luego fueron trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Este es el vuelo número 135 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado viernes, un total de 328 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Arizona, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

Últimas Noticias

Exhumarán el cuerpo del expresidente del Real Madrid fusilado por el franquismo en España

Infobae

Chad anuncia que desplegará 1.500 soldados para la fuerza antipandillas de Haití

Infobae

Jurado Electoral de Perú entregará resultado final de elección presidencial el 15 de mayo

Infobae

Detenidos durante horas 40 israelíes a su llegada al aeropuerto de Moscú

Detenidos durante horas 40 israelíes a su llegada al aeropuerto de Moscú

Aumentan a cerca de 2.400 los muertos y 7.600 los heridos por ataques de Israel en Líbano pese a la tregua

Aumentan a cerca de 2.400 los muertos y 7.600 los heridos por ataques de Israel en Líbano pese a la tregua