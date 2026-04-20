Agencias

El crudo brent repunta un 5,64 % y supera los 95 dólares tras nuevas tensiones EEUU-Irán

Guardar

Londres, 20 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio repuntó este lunes un 5,64 %, hasta superar los 95 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres tras la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy en 95,48 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó una subida de 5,10 dólares con respecto a la jornada anterior, cuando marcó 90,38 dólares. EFE

Últimas Noticias

Bahamas Grid Company se convierte en una empresa pública con nuevos directivos

Infobae

CEVALDOM y Montran lanzan un Portal del Inversionista móvil, ampliando el acceso en tiempo real a los mercados de capitales de la República Dominicana

Infobae

Cuba confirma un encuentro con enviados de EEUU a nivel de viceministros en suelo cubano

Cuba confirma un encuentro con enviados de EEUU a nivel de viceministros en suelo cubano

Los corales de aguas profundas desaparecieron durante mil años en Galápagos

Infobae

Exhumarán el cuerpo del expresidente del Real Madrid fusilado por el franquismo en España

Infobae