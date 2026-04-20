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Sheinbaum recibe a negociador del T-MEC de EEUU y destaca avances positivos

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Ciudad de México, 20 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este lunes al representante comercial de Estados Unidos USTR), Jamieson Greer, para abordar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la segunda ronda de negociaciones bilaterales, y destacó que ambas partes están "avanzando positivamente".

"Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente", dijo la mandataria en un breve mensaje en redes sociales. EFE

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