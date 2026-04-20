Ocho personas asesinadas en dos ataques casi simultáneos en la costa de Ecuador

Quito, 20 abr (EFE).- Ocho personas fueron asesinadas en dos ataques casi simultáneos ocurridos anoche en la provincia costera de Manabí, una de las más afectada por la violencia en Ecuador, con lo que ascendieron a 19 los decesos en ataques armados en la zona costera del país durante el pasado fin de semana.

Reportes preliminares de la Policía Nacional dan cuenta de que los ataques, que trascendieron este lunes, se registraron en el municipio de San Vicente, en Manabí con diferencia de unos quince minutos uno de otro.

El primer atentado se produjo cerca de las 20:30 hora local (01:30 GMT del lunes) en el sector Santa Martha, donde dos hombres y dos mujeres fueron asesinadas dentro de dos viviendas cercanas, indicó la televisión Teleamazonas.

Testigos indicaron que varios sujetos llegaron al lugar en una camioneta, perpetraron el ataque y huyeron.

El segundo ataque en la vía San Vicente-Chone, ocurrido apenas 15 minutos después, dejó tres hombres y una mujer asesinados.

Los hechos en Manabí se sumaron a una masacre que cobró la vida de seis personas en la provincia costera del Guayas, un día después de que cinco personas, entre ellas un niño de 7 años, fueran asesinados en otro ataque en la misma provincia.

Tanto la provincia de Manabí, como la del Guayas entrarán en un toque de queda nocturno desde el próximo 3 de mayo, hasta el 18 de ese mes, para intensificar la lucha contra el crimen, según anunció este lunes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

A la medida, que regirá desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) hasta las 05:00 hora local (10:00 GMT) también se aplicará a las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además en Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia, así como en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Desde ese mes de 2024, Ecuador vive bajo el estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE