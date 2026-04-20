Al menos 21 muertos y 61 heridos al caer un autobús por un barranco en la Cachemira india

Srinagar (India), 20 abr (EFE).- Al menos 21 personas murieron y otras 61 resultaron heridas este lunes al caer un autobús por un barranco en el distrito de Udhampur, en la Cachemira administrada por la India, informaron fuentes gubernamentales.

"Hay 21 fallecidos y 61 heridos hasta el momento (...) Expreso mis más sinceras condolencias a las familias afectadas. Se está brindando toda la asistencia posible", declaró el ministro indio de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh, en su cuenta de X.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 hora local (04:30 GMT) cerca de la aldea de Kagort, en la zona de Ramnagar, cuando el autobús, que viajaba desde una zona remota hacia Udhampur, volcó al tomar una curva sin visibilidad en una carretera montañosa, según informaron las autoridades.

El ministro detalló que los afectados han sido trasladados al hospital local, mientras un herido grave está siendo evacuado en helicóptero a un centro médico de Jammu, en el sur de la región.

El impacto dejó el vehículo gravemente dañado y desencadenó una operación de emergencia a gran escala.

Un funcionario de la administración del distrito señaló a EFE que se lanzó inmediatamente una importante operación de rescate, con equipos que acudieron rápidamente al lugar para evacuar a los pasajeros de entre los restos del autobús en un terreno de muy difícil acceso.

"Las cuestas tan empinadas, las curvas cerradas y los caminos estrechos hacen que conducir sea muy difícil", explicó a EFE un residente de la zona, Shankar Singh.

El vecino señaló que llevar demasiados pasajeros, ir rápido o el cansancio ante una ruta agotadora suelen ser las causas habituales de los accidentes en esta área.

Las autoridades han ordenado una investigación sobre las causas del accidente mientras continúan las operaciones de rescate y asistencia.

Este accidente vuelve a poner el foco en el peligro de las carreteras de esta zona de montaña, caracterizada por su difícil orografía y el denso tráfico, en un país donde el mal estado de las vías suele provocar accidentes habitualmente.

En 2023, según los últimos datos oficiales disponibles, se registraron más de 480.000 accidentes en las carreteras de la India, que provocaron cerca de 173.000 muertes y casi 463.000 heridos. EFE