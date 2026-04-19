Macron recibirá al primer ministro libanés el próximo martes en París

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este domingo que recibirá el próximo lunes en el Palacio del Elíseo de París al primer ministro libanés, Nawaf Salam, en un momento especialmente delicado por el ataque del sábado en el sur de Líbano en el que murió un militar francés de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y tres más resultaron heridos.

París ha recordado el "inaceptable" ataque contra cuatro de militares franceses y ha explicado que Macron "instará a las autoridades libanesas a investigar exhaustivamente el ataque e identificar y enjuiciar a los responsables sin demora", ha destacado el Elíseo en un comunicado. El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha negado cualquier responsabilidad en este ataque en respuesta a las acusaciones en ese sentido.

La visita es una "oportunidad de reiterar el compromiso (de Macron) con el pleno respeto del alto el fuego en el Líbano, el apoyo de Francia a la integridad territorial del país y las medidas adoptadas por el Estado libanés para garantizar su plena soberanía y su monopolio de armas". "Este es el único camino hacia un Líbano estable y en paz con sus vecinos", ha recalcado París.

El pasado mes de enero Salam ya visitó París y desde entonces se han producido "frecuentes intercambios" entre ambas administraciones, destaca la Presidencia francesa.

Macron y Salam también abordarán la ayuda humanitaria a las poblaciones desplazadas y las reformas económicas y financieras para "consolidar la soberanía de Líbano".

Igualmente tratarán la situación regional y reafirmarán su compromiso con los principios de paz, diplomacia, estabilidad duradera y seguridad en la región.