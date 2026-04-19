Agencias

Muere un hombre de 25 años tras un tiroteo en Torrevieja

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Un hombre de 25 años falleció en la noche de ayer sábado por impacto de bala en la localidad alicantina de Torrevieja, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Sobre las 22.30 horas de este sábado se escucharon varios disparos en la vía pública de Torrevieja y, tras ello, agentes de la Guardia Civil se personaron rápidamente en el lugar del tiroteo, donde hallaron a un hombre de 25 años fallecido.

Por el momento, no hay detenidos y el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación, detallan las mismas fuentes.

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