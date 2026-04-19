Gonzalo Celorio, protagonista de la Semana Cervantina, con la relación España-México de telón de fondo

El escritor mexicano Gonzalo Celorio será el protagonista de la Semana Cervantina, que comienza este lunes y que tendrá su día grande el próximo jueves 23 de abril con la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2025 al autor como punto culminante. Esta concesión se produce con el telón de fondo de la relación entre España y México y su evolución desde la exigencia de disculpas del anterior mandatario del país norteamericnao, Andrés Manuel López Obrador.

"Lo de España, en la época de la conquista, fue realmente una atrocidad. No quiero, de ninguna manera, decir que esa atrocidad no existió, fue una conquista violenta. Pero lo que es verdad es que cuando eso ocurrió, España no era todavía España, ni México era todavía México", explicó en noviembre Celorio tras conocer el fallo del premio.

El acto tendrá lugar el 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá y estará presidido por los Reyes, con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Así, intervendrán tanto el monarca como Urtasun y el galardonado.

Previamente, el miércoles 22 de abril, como es habitual, Felipe VI y Letizia ofrecerán en el Palacio Real un almuerzo a una representación del mundo de las letras, según la Agenda Oficial de la Familia Real para la próxima semana consultada por Europa Press.

La 'Semana Cervantina' comenzará el 20 de abril con el encuentro de Celorio con los medios de comunicación. En el acto, que se celebrará en esta ocasión en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, intervendrá también la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez.

La entrega del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente hasta ahora no se pudo celebrar en esa fecha en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus.

Tanto Joan Margarit como Francisco Brines recibieron el premio en una ceremonia privada a la que asistieron los Reyes y que, por primera vez en la historia del galardón -en marcha desde el año 1976-, no se celebró en 23 de abril.

En la edición pasada del premio, que recaía sobre Álvaro Pombo, el escritor leonés acudió al tradicional almuerzo anual con representantes del mundo de las letras en el Palacio Real que ofrecen los Reyes por su "delicada" situación de salud y durante la entrega en Alcalá, delegó la lectura del discurso de recogida que se centró en 'El licenciado Vidriera'.

Hace cuatro años la ceremonia de entrega no contó con la premiada, Cristina Peri Rossi, quien delegó en la actriz Cecilia Roth su participación en el evento, debido a problemas de salud.

El pasado mes de noviembre, el jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', correspondiente a 2025, eligió al escritor Gonzalo Celorio como ganador de la edición de ese año. El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español.

El jurado del Cervantes ha otorgado el galardón al escritor por su "excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana".

"Constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta: la de la palabra que piensa, siente y perdura", remarcaba el fallo hecho público el pasado mes de noviembre.

Asimismo, el jurado destaca su "figura de escritor integral, creador, maestro y lector apasionado", asegurando que su obra es "una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".

El fallo fue anunciado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien elogió a Celorio por su "elegante" voz literaria. "A lo largo de más de cinco décadas ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y ondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad que mejora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida", afirmó.

CUANDO LA CONQUISTA OCURRIÓ "ESPAÑA NO ERA TODAVÍA ESPAÑA"

Tras conocerse el fallo, Celorio defendió que la "conquista" de España sobre México fue "violenta" pero apuntó a que entonces España "todavía no era España".

"Si nosotros jugamos en el contexto ideológico, cultural, político del siglo XVI, vamos a advertir que esta violencia, de alguna forma, era más o menos pertinente en esa época. Por eso un poeta español, si mal no recuerdo de apellido Quintana, decía: 'crímenes fueron del tiempo'", explicó en una rueda telemática desde México.

El contexto de sus palabras se enmarcaba una semana después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmase que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial y que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegurase que ha habido "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" del país.

Precisamente, Celorio aseguró que tanto este premio como el reconocimiento de los Premios Princesa a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología del mismo país, así como la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México' -que inauguró Albares antes de sus palabras sobre el asunto- son "guiños muy importantes" para la normalización de las relaciones entre ambos países.

"Ha habido otras manifestaciones que tienden a este acercamiento para dejar que las relaciones entre España y México ya no estén en conflicto. Para quitar la pausa y volver a una relación normal, como siempre lo había sido. Una relación, además, muy afectiva. Yo creo que esto es importante", añadía.

La más reciente de esas manifestaciones fue el pasado 17 de marzo, cuando el Rey Felipe VI reconocía que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena, admitiendo que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) es narrador, ensayista, cronista y una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea.

Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha desarrollado una extensa labor académica y docente. Desde 1974, ha impartido clases en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y El Colegio de México.

Ha ejercido numerosos cargos académicos y culturales, como el de secretario académico y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1998- 2000); director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes; coordinador de Difusión Cultural de la UNAM (1989-1998); y director general del Fondo de Cultura Económica (2000-2002).

Actualmente es profesor de literatura hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde dirige la cátedra extraordinaria 'Maestros del Exilio Español'. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que es su director y también miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran las novelas 'Amor propio', 'El viaje sedentario', 'Y retiemble en sus centros la tierra', 'El metal y la escoria' y 'Mentideros de la memoria', así como los ensayos 'Los subrayados son míos' y 'Cánones subversivos'.

Su obra, caracterizada por la erudición, el rigor estilístico y la reflexión sobre la memoria, la identidad y la tradición literaria hispanoamericana, lo sitúa entre los autores más relevantes de la literatura mexicana actual.