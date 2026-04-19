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El español Fabián Ruiz regresa al grupo del PSG tres meses después

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París, 19 abr (EFE).- Tras tres meses de ausencia por una lesión de rodilla, el centrocampista español Fabián Ruiz figura en la lista de convocados este domingo por el entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, para el duelo liguero contra el Lyon.

El propio Luis Enrique había anunciado en la rueda de prensa previa que Fabián podía volver a jugar unos minutos, los primeros desde que se lesionó frente al Sporting de Lisboa, en partido correspondiente a cuartos de final de la Liga de Campeones, donde sufrió una contusión en la rodilla.

El internacional español se ha perdido una fase decisiva de la temporada en la que sus compañeros lograron clasificarse para semifinales del torneo continental tras superar una repesca.

El jugador se ha entrenado con normalidad durante toda la semana, lo que auguraba que podía volver al grupo.

También figura entre los convocados el atacante Desiré Doué, que abandonó lesionado el partido de la máxima competición europea contra el Liverpool y que tras dos días de reposo parece estar recuperado.

Algo que no ha conseguido el lateral portugués Nuno Mendes, ausente del grupo. EFE

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