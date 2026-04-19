New York Liberty incorpora al equipo a la española Carrera y le augura "futuro brillante"

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- El equipo de la WNBA New York Liberty ha incorporado a la jugadora interior del Valencia Basket Raquel Carrera, con la que había firmado un contrato no garantizado de una temporada el pasado día 12, y ha mostrado confianza plena en el papel de la española en la franquicia.

“Raquel aporta una combinación excepcional de estatura, habilidad y fuerza que encaja a la perfección con el juego moderno. Vemos un futuro prometedor para ella en Nueva York y creemos que le espera un futuro brillante”, explicó el director general de la franquicia, Jonathan Kolb, en un comunicado difundido en las últimas horas.

“Hemos sido muy cuidadosos al incorporar a Carrera a nuestra plantilla en el momento oportuno y creemos que es ahora. Es la última jugadora internacional en llegar a Nueva York y confiamos plenamente en la red global de talentos que hemos desarrollado y en el éxito que puede seguir generando en el juego actual”, dijo Kolb.

La franquicia publicó este sábado un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que dio la bienvenida a la jugadora de Orense (noroeste de España), que fue elegida en el 'draft' de 2021 con el número 15.

Carrera, con contrato con Valencia Basket hasta 2027, ya confirmó a la entidad del este peninsular español su intención de jugar por primera vez en su carrera la WNBA, tal y como adelantó EFE el pasado domingo.

La pretemporada de la competición estadounidense comienza este domingo y la liga, el 8 de mayo, mientras que la Liga Femenina Endesa (máxima categoría del baloncesto español) terminará o el 17 o el 23 de mayo, según avance el ‘play off’. Aun así, el plan con Carrera es que acabe la temporada con el Valencia Basket y se incorpore posteriormente a la plantilla de las Liberty. EFE

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