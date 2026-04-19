El presidente de Kenia viaja a Italia para fortalecer relaciones políticas y comerciales

Nairobi, 19 abr (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, viajará este domingo para una visita oficial de tres días a Italia, donde mantendrá bilaterales con su homólogo Sergio Mattarella, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con la intención de fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de desarrollo, comercio, inversión y asociaciones estratégicas.

“Los resultados clave incluyen la movilización de financiamiento para proyectos prioritarios, la firma de nuevos Memorandos de Entendimiento y la aceleración de acuerdos bilaterales existentes, todo ello dirigido a brindar beneficios tangibles para los kenianos”, dijo el secretario de Gabinete y ministro de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, en su cuenta de X.

Invitado por Mattarella, el mandatario keniano buscará promover las exportaciones desde su país y posicionar a Kenia como un destino atractivo para la inversión italiana en sectores clave.

Durante su estancia en Italia, se espera que Ruto deposite una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en la Plaza Venecia, antes de reunirse con Mattarella en el Palacio del Quirinal para un almuerzo.

Luego tendrá un encuentro con Meloni en el Palacio Chigi, con el objetivo de impulsar las relaciones diplomáticas y comerciales entre Roma y Nairobi.

El jefe de Estado intervendrá en la sesión de alto nivel del Foro Empresarial Kenia-Italia y concluirá su segundo día con un discurso a los kenianos de la diáspora.

El tercer día, se reunirá con directivos de empresas como Claudio Descalzi de ENI y Álvaro Lario, presidente del FIDA, antes de dirigirse a la Cámara de Diputados del Parlamento italiano, donde se reunirá con el presidente cámara baja, Lorenzo Fontana.

También se espera que asista al evento “Creciendo juntos a través de la colaboración” del Harmonic Innovation Group en el Palazzo Generali en Milán y, posteriormente, culminará su visita con un discurso en la Universidad Luiss Guido Carli de Roma.

La semana pasada, durante un viaje de cuatro días a los condados del suroeste de Kisii y Nyamira en Kenia, Ruto anunció que parte de su misión en Italia será negociar una financiación de 1.000 millones de chelines kenianos (6,5 millones de euros) para la modernización del Hospital del Condado de Nyamira. EFE