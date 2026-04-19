Sheinbaum visita el Barcelona Supercomputing Center para reforzar la colaboración en IA

Barcelona, 19 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha visitado este domingo el Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), con vistas a reforzar la colaboración con España en el campo de la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Después de participar ayer sábado en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como anfitrión, hoy Sheinbaum ha visitado las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center, acompañada del presidente regional catalán, Salvador Illa, y de la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El Barcelona Supercomputing Center está especializado en computación de altas prestaciones y gestiona el MareNostrum, uno de los supercomputadores más potentes de Europa.

A su llegada, y acompañada por Illa, Sheinbaum ha saludado a la ministra Morant; al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; al director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, y a otras autoridades, entre ellos el diputado de izquierdas Gerardo Pisarello, con quien se ha fundido en un abrazo.

Entre otras personalidades presentes se encontraba el cantautor catalán Joan Manuel Serrat.

En declaraciones a los medios, Illa se ha mostrado "muy contento" de recibir a la presidenta mexicana en Barcelona, y Morant ha destacado que la visita de Sheinbaum al BSC, "uno de los centros de investigación más importantes de España", es de gran relevancia para seguir estrechando lazos.

"La ciencia pública es una manera de construir democracia, de construir paz, de trabajar en la cooperación y el multilateralismo", afirmó la ministra, quien recordó que "a través del BSC, incluso antes, ya ha habido una colaboración de 40 años y ha habido una formación de más de 1.000 doctores entre México y España".

De hecho, el pasado marzo, el Gobierno de México anunció la puesta en marcha, junto al Barcelona Supercomputing Center, de un proyecto para mejorar los sistemas de alerta temprana ante fenómenos meteorológicos extremos mediante el uso de supercomputación para ofrecer avisos más precisos y reducir riesgos para la población. EFE

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